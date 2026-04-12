Una sconfitta umiliante, a campionato appena iniziato. Il Bodo Glimt incassa una "manita" dai campioni di Norvegia del Viking e vive una serata da incubo. È la peggior sconfitta degli ultimi 7 anni.

Francesco Lovino Redattore 12 aprile - 11:33

Il Bodo Glimt ha perso malamente il secondo turno del proprio campionato. In terra norvegese, i gialloneri sembrano incontrare maggiore fatica di quanta non ne facciano in Europa. L'abitudine alle alte latitudini per tutte le altre compagini è senza dubbio un vantaggio notevole, ma mai negli ultimi 7 anni il Bodo aveva perso con almeno 5 reti di scarto in campionato.

Ahi Bodo, sconfitta amarissima 5 gol in 90 minuti, 3 dei quali incassati tra il 5° e il 16° minuto. Una serata storta per il Bodo Glimt che cancella la bontà del successo per 0-3 ottenuto a scapito del Kristiansud nella prima giornata di campionato. Insomma, una doccia gelata per chi è cresciuto con pane e ghiaccio. Christiansen apre le marcature per il Viking, Askildsen e Kvia-Egeskog arrotondano il punteggio nel primo quarto d'ora di partita.

Clicca sull'immagine qui sotto e sfrutta le offerte favorevoli di Bet365

Quando pareva esaurita la spinta offensiva dei padroni di casa, è arrivato il bis personale di Kvia-Egeskog e il pokerissimo con Tripic all'87°. Le statistiche inquadrano l'andamento del match alla perfezione. Possesso palla sterile del Bodo Glimt, punito dalla caparbietà del Viking che, pur avendo avuto il pallone solamente il 29% del tempo, ha inflitto una sconfitta sonora alla squadra di Knutsen.

Non accadeva dal... — In questi casi si prova sempre un certo desiderio nell'andare a ritroso nella storia e capire da quanto tempo non accadesse a una squadra di impattare così duramente. Nel caso del Bodo Glimt, una sconfitta peggiore risale al 2019. Fu il Valerenga a infliggere nell'occasione 6 reti ai norvegesi in maglia gialla, senza che questi riuscissero a replicare anche solo con un gol. Quel ko avvenne tra l'altro davanti ai propri tifosi, nell'Aspmyra Stadion.

"È difficile battere tutti per 5-0, ma siamo stati molto bravi e meritavamo i gol. Siamo stati bravi in entrambe le fasi del gioco. Il Bodo è un avversario di alto livello europeo. Dà una sensazione di "controllo" prima dell'estate, sappiamo che possiamo anche affermarci lì" così il capitano del Viking Zlatko Tripic subito dopo la partita ai media locali.