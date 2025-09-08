Il giocatore del Manchester City ha rimediato tre punti di sutura al labbro dopo essere stato colpito dalla portiera del bagagliaio. Domani sarà regolarmente in campo

Mattia Celio Redattore 8 settembre - 10:10

Può sembrare un film ma ieri Erling Haaland ha subito l'infortunio più bizzarro della sua carriera. Durante il ritiro con la sua Norvegia, l'attaccante del Manchester City ha subito un colpo da parte...della portiera dell'autobus su cui viaggiava la squadra. Il giocatore è stato colpito al labbro rimediando tre punti di sutura. Un infortunio che, però, non esclude la sua partecipazione alla sfida di martedì contro la Moldavia.

Norvegia, lo strano incidente di Haaland: l'attaccante è stato colpito sul labbro dalla portiera dell'autobus — La Norvegia si prepara per la sfida di domani sera contro la Moldavia, valida per la quinta giornata della qualificazione al Mondiale 2026. La squadra di Ståle Solbakken cerca la quinta vittoria consecutiva e, intanto, aspetta di sapere il risultato dell'Italia, in campo questa sera in Ungheria contro Israele. Nel frattempo, però, i Leoni hanno vissuto un momento di paura per il asso, il fortissimo Erling Haaland. L'attaccante del Manchester City ha subito nella giornata di ieri un infortunio al labbro.

Come scrive Marca, il classe 2000 ha urtato l'autobus della nazionale, riportando una seria emorragia alla bocca. Haaland era in piedi vicino allo sportello del bagagliaio quando lo sportello si è aperto e lo ha colpito lasciandogli il labbro sanguinante. Un incidente fortunatamente non preoccupante tanto che l'attaccante se l'è cavata con tre punti di sutura e domani sarà regolarmente in campo.

Lo stesso giocatore norvegese ha scherzato sul suo infortunio sul profilo social, postando una foto in cui mostra il labbro ferito. "Ho appena sbattuto contro la portiera di un autobus. Tre punti ", ha commentato l'attaccante che si è messo anche a giocare con i commenti di alcuni tifosi. "Ahahaha! Solo risposte sbagliate ", ha scherzato il giocatore del City quando un sostenitore gli ha detto che era stato colpito. Ad un altro tifoso che ha commentato che Martin Odegaard (Arsenal) gli aveva dato un pugno, lui ha risposto "hai ragione".