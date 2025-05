I Reds puntano al ritorno in Champions dopo più di 40 anni, mentre i Blues dovranno pensare sia al match di domani che alla finale di mercoledì.

Jacopo del Monaco 24 maggio 2025 (modifica il 24 maggio 2025 | 09:13)

Domani pomeriggio, alle ore 17:00, al City Ground si affronteranno il Nottingham Forest ed il Chelsea in occasione dell'ultima giornata della Premier League 2024/2025. La partita di domani metterà in palio punti importanti, visto che le due squadre, ad un punto di differenza, lottano per un posto in Champions League. All'andata, il match finì 1-1 coi gol di Chris Wood per i Reds e Noni Madueke per i Blues.

Nottingham Forest, il sogno Champions è vicino Il Nottingham Forest, allenato da Nuno Espirito Santo, domani ospiterà il Chelsea di Enzo Maresca. I Tricky Trees si sono rivelati la sorpresa del campionato, visto che la scorsa stagione hanno chiuso al 17° posto con tanto di 4 punti di penalizzazione. Adesso il Forest sogna di tornare a competere nel massimo torneo europeo dopo ben 45 anni. Nella sua storia, infatti, il Nottingham ha partecipato solo tre volte alla massima competizione europea, vincendola per due volte di fila (1979 e 1980). Da mesi, i Reds navigano tra le prime posizioni della Premier. Il ritorno in Europa sembra sicuro, bisognerà capire solo in quale competizione. In questa stagione, il Forest è uscito dalla Carabao Cup al 2° turno per mano del Newcastle, mentre in FA Cup ha mancato l'appuntamento con la finale di poco, visto che in semifinale il Manchester City l'ha battuto 0-2.

Chelsea, pensi al campionato o alla finale? Giocando contro la squadra di Espirito Santo, il Chelsea avrà di fronte un avversario che farà di tutto per conquistare la vittoria, tra l'altro davanti al suo pubblico. I Blues, però, hanno anche un altro impegno molto importante tra qualche giorno: la finale di Conference League contro il Betis Siviglia di Pellegrini. Nella competizione europea, il Chelsea hanno fatto un buonissimo percorso, partito dalle qualificazioni fino alla fase ad eliminazione diretta. In patria, invece, stanno lottando per un posto in Champions, mentre sono usciti dalle due coppe al quarto turno. Se il Chelsea, che a giugno andrà negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, dovesse riuscire a qualificarsi in Champions e vincere la Conference, sarebbe una bella soddisfazione per la squadra e per i tifosi.