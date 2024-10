Nottingham Forest multato dalla FA per 750mila sterline

Le accuse da parte della squadra inglese riguardano la presunta fede calcistica dell'arbitro designato al Var per la partita dello scorso aprile.

La storica squadra inglese è stata multata da parte della Football Association per una cifra di 750mila sterline. Inoltre, c'è stato anche un deferimento.

Deferimento e multa per il Nottingham Forest

Il club lamentava la mancata assegnazione di tre rigori durante la partita persa la scorsa stagione contro l'Everton dello scorso aprile. Attraverso il loro profilo X, hanno scritto "Tre decisioni estremamente sbagliate, tre rigori non aassegnati, che semplicemente non possiamo accettare". Continua il tweet con un'accusa abbastanza pesante: "Prima della partita, abbiamo avvisato la PGMOL che il VA Attwell è tifoso del Luton Town, ma non l'hanno cambiato. La nostra pazienza è stata messa a dura prova".