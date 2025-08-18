L'incidente è avvenuto nella panchina del Forest dopo il gol di Chris Wood che ha aperto le marcature contro il Brentford

Filippo Montoli 18 agosto - 10:38

L'allenatore dei portieri del Nottingham Forest, Rui Barbosa, ha ricevuto sei punti alla testa per una ferita. L'incidente è avvenuto durante l'esultanza per il primo gol della squadra, segnato dopo appena cinque minuti da Chris Wood. Lo staff medico lo ha curato sul posto, permettendo al portoghese di poter continuare a seguire il match. Il Forest ha vinto la prima gara della nuova stagione di Premier League contro il Brentford con un netto 3-1.

Nottingham Forest, 9 punti in una partita: 6 sulla testa di Barbosa — Dopo la grande stagione dell'anno scorso, il Nottingham Forest vuole dare continuità alle proprie prestazioni e l'obiettivo rimane quello della qualificazione europea. L'inizio di stagione sembra indicare che questo possa essere raggiunto anche quest'anno. La prestazione contro il Brentford è stata ottima, macchiata solo dal gol della bandiera degli ospiti su rigore negli ultimi minuti di gara. L'entusiasmo è certamente alto. Forse un po' troppo per uno dei membri dello staff di Nuno Espirito Santo.

Rui Barbosa, l'allenatore dei portieri, è esploso di gioia al gol di Wood che ha aperto le marcature. Nella foga dell'esultanza, però, ha sbattuto la testa, riportando una ferita profonda. Sono stati necessari infatti ben 6 punti di sutura per rimettere a posto Barbosa. Espirito Santo ha poi raccontato brevemente l'accaduto: "Gli hanno messo sei punti! È stato un brutto colpo. All'inizio era stordito".

Per sua fortuna lo staff medico della squadra ha agito prontamente, così che l'ex portiere ha potuto seguire il resto della partita. Il Nottingham Forest ha infine vinto per 3-1, grazie a un secondo gol di Wood e al primo in maglia rossa per l'ex Bologna Dan Ndoye. Una partenza migliore, per gioco e prestazione, era difficile farla. Il Forest giocherà contro Crystal Palace e West Ham prima della sosta per le Nazionali.