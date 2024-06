Emilio Nsue, capocannoniere dell'ultima edizione della Coppa d'Africa con 5 reti, non era idoneo a giocare con la Guinea Equatoriale. Colpa di una vecchia sentenza di undici anni fa mai rispettata...

Sergio Pace Redattore 4 giugno 2024 (modifica il 4 giugno 2024 | 14:12)

La favola della Guinea Equatoriale di Emilio Nsue nell'ultima Coppa d'Africa disputata in Costa d'Avorio a gennaio si è chiusa agli ottavi di finale. Nel derby con la Guinea, la nazionale del ct Juan Micha si è arresa all'ultimo secondo. Proprio il capitano e numero 10 Nsue, 34enne attaccante del CF Intercity (terza serie spagnola), poteva portare in vantaggio la sua squadra su rigore al 69', ma il palo gli ha detto no. La rassegna continentale è stata comunque molto positiva per l'ex Maiorca, Real Sociedad, Middlesbrough, Birmingham e APOEL (tra le altre), avendo conquistato il trono di capocannoniere con 5 reti. Ma ci sarebbe un problema...

Incredibile ma vero... — Uno dei momenti più alti vissuti con la sua Guinea Equatoriale. La Coppa d'Africa disputata qualche mese fa ha visto gran protagonista Emilio Nsue. Il 34enne attaccante dell'Intercity ha vinto la Scarpa d'Oro del torneo avendo chiuso davanti a tutti a quota 5 reti.

Un bel risultato personale che però adesso potrebbe essere offuscato da una vecchia pendenza. Sì perché, come riportato dal The Athletic, Nsue, peraltro capitano della Guinea Equatoriale, non era idoneo a rappresentare la sua nazione. Anzi, non lo è mai stato da 11 anni a questa parte.

Incredibile ma vero. Nsue, infatti, ha continuato a giocare in Nazionale pur avendo ricevuta una sentenza FIFA nel dicembre 2023 che lo aveva difatti estromesso dal giro della squadra del suo paese perché ritenuto non idoneo. Ma niente, il calciatore è riuscito in tutti questi anni a non farsi scoprire, senza destare il benché minimo sospetto.

E ora la squalifica? — Adesso la nuova indagine ha confermato la vecchia sentenza di 11 anni fa: Nsue è ancora ritenuto non idoneo a rappresentare i colori della Guinea Equatoriale, indossati da quando l'attaccante ha cambiato nazionalità (ha iniziato con le giovanili della Spagna essendo nato a Maiorca). Per il giocatore, dunque, si prospetta una lunga squalifica.

Le ripercussioni... — L'incredibile vicenda non riguarderà solo il diretto interessato Nsue, ma anche la Guinea Equatoriale. La nazionale africana, infatti, si vedrà annullare le vittorie ottenute nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 contro Namibia e Liberia, arrivata entrambe per 1-0 grazie alle reti di Nsue.

Si procederà quindi con le vittorie a tavolino in favore degli avversari. Nsue, invece, rischia una squalifica di sei mesi dal calcio internazionale, con una multa da oltre 150 mila euro da comminare alla Federazione calcistica della Guinea Equatoriale ( FEGUIFUT).