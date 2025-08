Bastien giramondo: ora va in Vietnam

Federico Iezzi Collaboratore 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 12:16)

Dai campi della Premier League e della Serie A, con Burnleye Chievo, fino al campionato del Vietnam. Samuel Bastien, centrocampista belga-congolese, è appena diventato un calciatore del Cong An HCMC, squadra che milita nel massimo campionato vietnamita.

Una carriera da giramondo — Cresciuto, sia personalmente sia calcisticamente in Belgio, Bastien ha svolto la lunga trafila delle giovanili in quel paese. Dopo essere passato nelle squadre giovanili di Meux, Namur e Standard Liegi è infine approdato all'Anderlecht. Con i bianco-malva ha poi debuttato in prima squadra nel 2014.

L'anno dopo, però, il giovane centrocampista si trasferisce in Italia: prima in prestito all'Avellino, dove segnerà anche due gol, e poi al Chievo. Il club di Verona lo acquista nel 2016 e Bastien vi gioca per due stagioni durante le quali segna due gol. I suoi viaggi calcistici, però, sono appena all'inizio. Nel 2018 torna infatti in Belgio, per la precisione allo Standard Liegi. Con i rossi gioca ben 106 partite e segna 11 reti.

Nel 2022 il congolese cambia di nuovo paese: questa volta va Oltremanica, in Inghilterra. Bastien, infatti, viene acquistato dal Burnley e contribuisce alla promozione in Premier League dei The Clarets con 2 gol e un assist. Dopo appena una stagione, però, il suo girovagare riprende. Nel 2023 si trasferisce in prestito al club turco del Kasimpasa, mentre l'anno dopo lo troviamo in Olanda. Nel 2024-2025 gioca infatti in Eredivise con il Fortuna Sittard collezionando 25 presenze e due assist.

Nuovo rinforzo per una squadra vietnamita — La nuova stagione, quella 2025-2026, Bastien non giocherà in un campionato europeo. Il centrocampista belga-congolese, infatti, è stato acquistato da un club vietnamita, il Cong An HCMC, la squadra della polizia di Ho Chi Min. Un rinforzo di spessore per un campionato come quello del Vietnam. E non l'unico per questa squadra: dal Brasile è arrivato il difensore Matheus Felipe che il club ha pagato 1 milione di euro rendendolo il giocatore più caro del campionato del Vietnam.