Il nigeriano è andato davvero oltre ogni limite: ha lasciato la città lombarda e forse anche l'Italia senza dare notizie. Ultimo atto della telenovela dell'estate italiana.

Mattia Celio Redattore 6 agosto - 10:16

La guerra tra Ademola Lookman e l'Atalanta non vuole proprio avere fine, quando mancano ormai poco più di due settimane all'inizio della stagione. Il nigeriano ha espresso più volte la volontà di andare a giocare all'Inter e questa volta si è spinto veramente oltre: ha lasciato Bergamo, e forse anche l'Italia, portando alle estreme conseguenze il suo tentativo di convincere la società orobica.

Lookman - Atalanta, il nigeriano ha lasciato Bergamo: nessuno sa dove sia — La vicenda tra Ademola Lookman e l'Atalanta è diventata adesso veramente surreale. Come è risaputo, il nigeriano ha dichiarato conclusa la sua avventura con gli orobici e ha chiesto in prima persona di essere ceduto all'Inter. Dopo la risposta di Luca Percassi l'attaccante, pur di essere accontentato, ha compiuto un gesto che ha sconvolto tutti. Come riporta Sky Sport, il 27 enne ha lasciato la sua casa a Bergamo, la città lombarda e forse anche l'Italia, senza comunicare la sua destinazione a nessun dirigente.

Come ricordiamo, l'Inter aveva offerto 45 milioni e poi rilanciato a 50 più bonus per il cartellino del nigeriano, ma in entrambi i casi le offerte sono state rispedite al mittente. Questo ha fatto davvero infuriare il calciatore che, tra sfogo sui social e dure parole verso il club, ha ribadito la sua delusione. Nella giornata di ieri, Percassi aveva ribadito che tra lui e l'attaccante era stato fatto un patto: nessuna cessione ad un club italiano.

Lookman, come risposta, ha disertato i primi due giorni di allenamento a Zingonia, ma adesso pur di essere accontentato si è spinto veramente oltre. Non è stato neanche rilasciato un certificato medico che giustifichi la sua assenza. Nelle prossime ore il club orobico dovrà prendere provvedimenti sulla condotta del nigeriano. Una multa salatissima sarebbe la soluzione più probabile ma in questa dura battaglia, andata davvero oltre ogni limite, non si può escludere nulla.