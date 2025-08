Il mese di agosto sceglie di iniziare in maniera non banale. Subito un colpo di scena, un fulmine a ciel sereno che fa infiammare il calciomercato. L'Atalanta ha rifiutato l'offerta di 45 milioni di euro (tra parte fissa e bonus) dell' Inter per Ademola Lookman . La reazione del nigeriano non si fa attendere.

L'asse Milano-Bergamo sembrava un po' troppo rovente in questi giorni. L'interesse dell'Inter non è stato più un mistero: Beppe Marotta vuole dare Ademola Lookman a Cristian Chivu . Così si arriva a martedì 29 luglio, i nerazzurri meneghini fanno l'offerta di 45 milioni di euro complessivi ai nerazzurri bergamaschi. L'Atalanta fa sapere, tramite Luca Percassi, che "valuterà la proposta".

L'attaccante nigeriano è un po' come Jim Carrey e Kate Winslet nel film del 2004 di Michel Gondry, Se mi lasci ti cancello. Il Pallone d'Oro africano, però, decide di fare l'inverso: " Se non mi lasci ti cancello ". Detto-fatto: il giocatore toglie tutte le foto che abbiano traccia dell'Atalanta dal proprio profilo Instagram , oscurando pure l'immagine dell'account.

Questo perché Lookman ha chiesto, personalmente che tramite il suo entourage, di essere ceduto all'Inter. Con la società nerazzurra di Milano ha già infatti un accordo: contratto fino al 2030 per quattro milioni di euro a stagione. La situazione ora si fa più calda e si trasforma molto probabilmente nella telenovela con lo stesso copione di un anno fa, quando l'Atalanta ha fatto muro per la cessione di Teun Koopmeiners alla Juventus. Uno scenario che Marotta e Ausilio volevano evitare, anche per via dell'amicizia con la Dea. Sta di fatto che per ora la trattativa sia ad un punto di ritorno. Esattamente come il rapporto tra Lookman e Atalanta, la quale aveva promesso al nigeriano di essere ceduto quest'estate.