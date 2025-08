L'amministratore delegato dei nerazzurri ha risposto alle accuse del giocatore nigeriano dicendo che in base agli accordi non era prevista la sua cessione ad un club italiano. La telenovela continua

La battaglia tra Ademola Lookman e l' Atalanta sembra proprio non avere fine. Dopo la mancata cessione all' Inter , il nigeriano si è sfogato sui social contro il club orobico prima cancellando ogni riferimento ai bergamaschi e poi con un duro post su Instagram. Nelle ultime ore, invece, è arrivata la risposta al calciatore da parte dell'amministratore delegato Luca Percassi .

Atalanta, continua la telenovela Lookman: ecco la risposta di Percassi

Ademola Lookman, almeno per il momento, rischia di passare un'intera stagione da fuori rosa. Il nigeriano aveva da tempo espresso la voglia di lasciare Bergamo per andare a giocare per gli altri colori nerazzurri, quelli dell'Inter. In un primo tempo, il classe '97 stava per vedere il suo desiderio realizzarsi ma dopo il nuovo mancato accordo la situazione è precipitata. Uno strappo ormai impossibile da ricucire non solo con la società ma anche con la tifoseria che, nella notte, ha esposto uno striscione a Zingonia contro il giocatore: "Ora basta! Procuratori indegni e giocatori ingrati, rispettate i tifosi e chi vi ha valorizzato".