Questa mattina, il Bayern Monaco, ha ufficialmente tolto il velo alla nuova maglia casalinga che accompagnerà i campioni di Germania per tutta la stagione 2026/27. La presentazione, curata in collaborazione con il fornitore tecnico Adidas, ha visto Joshua Kimmich come volto principale del lancio, incarnando lo spirito di un kit studiato per unire la storia gloriosa del club a un’estetica d'avanguardia.

Secondo quanto dichiarato dal club in un comunicato stampa ufficiale, la divisa "punta a trasmettere carisma, fiducia e una mentalità vincente incrollabile. Il design sfrutta tonalità potenti di rosso e bianco per creare un look moderno e accattivante, pensato appositamente per i palcoscenici più prestigiosi d'Europa". Sul retro della maglia è presente la scritta "Mia san Mia", un motto in dialetto bavarese, celebre slogan del Bayern Monaco, che significa letteralmente "Noi siamo noi"

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Nuova maglia Bayern Monaco: il debutto europeo contro il PSG

La scelta della data del debutto non è casuale. Sebbene i club di Bundesliga siano soliti inaugurare le nuove divise durante l'ultima giornata casalinga di campionato, il Bayern ha deciso di anticipare i tempi per un'occasione speciale: la sfida decisiva di Champions League contro il Paris Saint-Germain

Credits: Adidas/Bayern Monaco

Mercoledì prossimo, alle ore 21:00, i bavaresi scenderanno sul prato dell'Allianz Arena indossando per la prima volta il nuovo kit. L'obiettivo è chiaro: trovare l'energia necessaria per vendicare la sconfitta per 4-5 subita all'andata a Parigi e conquistare un posto per la finale. La nuova maglia è già disponibile per l'acquisto online e nei negozi fisici al costo di 150 euro, permettendo in questo modo ai tifosi di indossarla in concomitanza con la squadra.

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Celebrazioni anche per la squadra femminile

Oltre al design rinnovato, il Bayern ha annunciato un dettaglio inedito che ha già scatenato l'entusiasmo dei supporter più fedeli: l'inserimento del leggendario(il pappagallo noto per il suo carattere affettuoso e vivace) come stemma sul petto. Questo simbolo, già apparso in passato sulle divise maschili e legato a stagioni trionfali, torna a rappresentare il legame profondo tra la squadra e i suoi successi storici.La festa per la nuova maglia coinvolgerà anche per il Bayern femminile. Nonostante la recente sconfitta contro il Barcellona che ha precluso il sogno del triplete, le ragazze guidate da Glodis Viggosdottir indosseranno la divisa 2026/27 il prossimonella sfida contro l'al Bayern Campus. Sarà un momento simbolico di grande importanza, poiché al termine della gara verrà consegnato loro il trofeo della Bundesliga, conquistato matematicamente lo scorso 22 aprile con un anticipo record nella storia del torneo. Infine, per il pubblico della squadra maschile, l'appuntamento casalingo ufficiale in Bundesliga con la nuova divisa è fissato per ilquando il Bayern ospiterà il Colonia.

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