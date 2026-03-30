L'ex stella del calcio inglese, molto amato dai tifosi del Tottenham e Sunderland, ha trovato la prima panchina in carriera: la chiamata è in un campionato molto minore ma la città porta con sé tanta storia.

Pietro Rusconi Redattore 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 13:22)

C'è sempre tempo per modificare le traiettorie delle biografie delle nostre vite. Lavorando nel calcio queste trasformazioni sono più semplici e talvolta naturali. Non è raro vedere un calciatore diventare un dirigente, uno scout, un commentatore e soprattutto un allenatore. Alcuni decidono di dare un taglio netto alla loro esperienza nel mondo del calcio per motivi familiari, di stress o semplicemente mancanza di voglia. Altri ancora invece sentono che la loro vita sportiva non si è ancora conclusa. Queste individualità inoltre possiedono un sapere e un'esperienza che è puro oro in un mondo complesso come quello del calcio.

Tra queste persone rientra sicuramente Jermain Defoe. L'ex attaccante inglese è molto amato in patria per la sua carriera da calciatore. Pochi trofei (1 coppa di Lega col Tottenham, 1 campionato scozzese coi Rangers ed infine una Coppa Intertoto con il West Ham), ma tanti gol e tanto impegno sociale che gli hanno permesso di essere particolarmente apprezzato dalla comunità calcistica. A dimostrazione del cuore di Jermain Defoe c'è sicuramente il ritorno simbolico (solo 7 presenze) al Sunderland nel 2022, quando i black cats si trovavano in EFL League One. Adesso per l'ex nazionale inglese (20 reti in 57 match) si aprono le porte di un nuovo inizio, in un'altra veste.

La nuova tappa calcistica di Jermain Defoe —

Così, non lontano dalla sua Londra spurs, l'attaccante di origini caraibiche ha preso in mano la panchina del Woking. La località è celebre per essere la sede della scuderia di F1 McLaren, ma il club milita nella National League inglese, ovvero la quinta serie inglese (dilettanti). Jermain Defoe interviene così a sostituire Neal Ardley, dopo aver avuto esperienze come vice di Gerrard ai Rangers e allenatore dell'u18 del Tottenham Hotspur (2022-24). Come assistente, l'ex Sunderland ha portato con sé Paul Bracewell (ex giocatore di Everton e tecnico di Fulham, Sunderland e Halifax). A proposito dell'inizio dell'avventura, Jermain Defoe si è espresso così: "Il Woking è un club storico con un enorme potenziale e sono entusiasta di far parte di questo progetto stimolante. Non vedo l'ora di iniziare".

Il Woking attualmente occupa l'11esimo posto, lontano 9 punti dal Southend United in zona playoff. Il primo incontro dell'inglese avverrà venerdì contro l'Eastleigh al Laithwaite Community Stadium. Il presidente della squadra dilettantistica (Todd Johnson) ha espresso tutto il suo entusiasmo nella scelta fatta: "I successi di Jermain come giocatore parlano da soli, ma ciò che ci ha colpito maggiormente durante il processo di selezione è stata la sua visione del gioco, la sua capacità di elevare gli standard e il suo approccio alla leadership e allo sviluppo dei giocatori. Abbiamo un piano ben definito per il futuro del club e crediamo che Defoe sia la persone giusta per consolidare le solide basi già esistenti e aiutarci a progredire nella prossima fase di questo percorso".