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UFFICIALE: Igor Tudor non è più l’allenatore del Tottenham

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Dopo un mese e mezzo, il tecnico croato saluta la squadra di Londra che, attualmente, si trova al diciassettesimo posto in Premier League
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Nelle ultime ore il Tottenham ha annunciato la conclusione del rapporto collaborativo con Igor Tudor. Il club del Nord di Londra, infatti, aveva ingaggiato il croato a metà febbraio, quindi un mese e mezzo fa, a seguito dell'esonero del danese Thomas Frank. L'ex allenatore della Juventus, però, non ha portato i risultati sperati in casa Spurs e, per questo motivo, si è arrivati ad una separazione contrattuale. In questo momento, il Tottenham occupa la posizione numero 17 in Premier League con soli 30 punti totalizzati, a -1 dalla zona retrocessione. Nelle prossime ore, gli Spurs daranno aggiornamenti sul nome del nuovo tecnico.

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Londra, Inghilterra - 22 marzo 2026: Igor Tudor, allenatore del Tottenham Hotspur, reagisce durante la partita di Premier League tra Tottenham e Nottingham Forest al Tottenham Hotspur Stadium. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Igor Tudor non è più il tecnico del Tottenham: il comunicato ufficiale

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La squadra della capitale inglese, dopo aver esonerato l'ex Brentford Thomas Frank, ha ingaggiato Tudor a metà febbraio. Tuttavia, il croato non ha ottenuto neanche una vittoria in Premier visto che ha collezionato quattro sconfitte ed un solo pareggio contro il Liverpool. In Champions League, invece, è stato eliminato agli ottavi dall'Atlético Madrid dopo la sconfitta per 5-2 all'andata e la vittoria al ritorno 3-2, l'unica con gli Spurs, al ritorno. Di seguito, il comunicato ufficiale della squadra di Londra:

"Possiamo confermare che è stato concordato di comune accordo che l'allenatore Igor Tudor lasci il club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di allenatore dei portieri e preparatore atletico".

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"Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l'impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Esprimiamo inoltre la nostra vicinanza a Igor e alla sua famiglia in questo momento difficile, esprimendo il nostro sostegno e la nostra vicinanza.

Ulteriori aggiornamenti sul nuovo allenatore saranno forniti a tempo debito".

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