UFFICIALE: Igor Tudor non è più l’allenatore del Tottenham

Dopo un mese e mezzo, il tecnico croato saluta la squadra di Londra che, attualmente, si trova al diciassettesimo posto in Premier League

Jacopo del Monaco 29 marzo - 17:06

Nelle ultime ore il Tottenham ha annunciato la conclusione del rapporto collaborativo con Igor Tudor. Il club del Nord di Londra, infatti, aveva ingaggiato il croato a metà febbraio, quindi un mese e mezzo fa, a seguito dell'esonero del danese Thomas Frank. L'ex allenatore della Juventus, però, non ha portato i risultati sperati in casa Spurs e, per questo motivo, si è arrivati ad una separazione contrattuale. In questo momento, il Tottenham occupa la posizione numero 17 in Premier League con soli 30 punti totalizzati, a -1 dalla zona retrocessione. Nelle prossime ore, gli Spurs daranno aggiornamenti sul nome del nuovo tecnico.

Igor Tudor non è più il tecnico del Tottenham: il comunicato ufficiale — La squadra della capitale inglese, dopo aver esonerato l'ex Brentford Thomas Frank, ha ingaggiato Tudor a metà febbraio. Tuttavia, il croato non ha ottenuto neanche una vittoria in Premier visto che ha collezionato quattro sconfitte ed un solo pareggio contro il Liverpool. In Champions League, invece, è stato eliminato agli ottavi dall'Atlético Madrid dopo la sconfitta per 5-2 all'andata e la vittoria al ritorno 3-2, l'unica con gli Spurs, al ritorno. Di seguito, il comunicato ufficiale della squadra di Londra:

"Possiamo confermare che è stato concordato di comune accordo che l'allenatore Igor Tudor lasci il club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di allenatore dei portieri e preparatore atletico".

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"Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l'impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Esprimiamo inoltre la nostra vicinanza a Igor e alla sua famiglia in questo momento difficile, esprimendo il nostro sostegno e la nostra vicinanza.

Ulteriori aggiornamenti sul nuovo allenatore saranno forniti a tempo debito".