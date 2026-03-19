derbyderbyderby calcio estero Il Tottenham vince ma saluta l’Europa, Vicario: “Ora salviamoci con Tudor”

VITTORIA AMARA

Il Tottenham vince ma saluta l’Europa, Vicario: “Ora salviamoci con Tudor”

Vicario Tottenham
Il Tottenham batte 3-2 l'Atletico Madrid ma viene eliminato dall'Europa a causa della sconfitta dell'andata. Il portiere azzurro Guglielmo Vicario elogia la prestazione e suona la carica per l'obiettivo principale: salvare la squadra di Igor Tudor
Francesco Intorre

Dopo settimane difficilissime, il Tottenham è tornato a conquistare una vittoria. E l'ha fatto nella grande vetrina europea, battendo l'Atletico Madrid per 3-2. Ma nonostante la felicità per il successo, c'è tanto spazio per la tristezza dell'eliminazione dalla competizione. La vittoria casalinga non è bastata agli Spurs per passare il turno, a causa del disastroso 5-2 subìto nella gara d'andata. A fine partita, per commentare l'uscita di scena, è intervenuto l'azzurro Guglielmo Vicario ai microfoni di TNT Sports. "È un'ottima preparazione in vista delle prossime partite e ci dà molta fiducia. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto stasera, ovviamente siamo delusi per non aver passato il turno, ma la cosa importante è che abbiamo energia e freschezza", ha dichiarato il portiere italiano.

Vicario Tottenham
LONDRA, INGHILTERRA - 18 MARZO: Guglielmo Vicario del Tottenham Hotspur reagisce durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Tottenham Hotspur FC e Atletico de Madrid al Tottenham Hotspur Stadium il 18 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

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L'analisi del match: "Condizione fisica in ripresa"

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Il Tottenham ha ampiamente meritato il successo ieri sera, arrivando a dominare per lunghi tratti il match e a sprecare diverse occasioni, specialmente in un primo tempo in cui gli Spurs sarebbero potuti andare all'intervallo sul 2-0. Analizzando la gara, Vicario ha mostrato grande ottimismo per la tenuta atletica del gruppo: "Abbiamo lottato duramente, vinto molti duelli a terra e aerei. La squadra è in una condizione fisica migliore e abbiamo continuato a correre fino all'ultimo secondo, spinti dall'energia dei tifosi: abbiamo avuto un supporto incredibile".

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La missione di Vicario e Tottenham: 8 finali per evitare il baratro

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Adesso, però, tutte le energie del Tottenham devono essere necessariamente sfruttate per cambiare marcia in Premier League. La squadra allenata da Igor Tudor si trova incredibilmente in bilico nelle zone bassissime della classifica e rischia una clamorosa retrocessione. Da qui in avanti ci saranno solo finali per gli Spurs, partite in cui ogni punto varrà oro colato. Vicario si stringe intorno ai compagni ed esalta chi ha risposto presente: "È bello vedere i giovani che, quando è il momento di mettersi in mostra, lo fanno in questo modo. Avremo bisogno di loro". Poi l'estremo difensore chiama tutto l'ambiente alle armi: "Ci restano otto partite fino alla fine della stagione e ognuno di noi sarà fondamentale. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti, sia nei momenti belli che in quelli difficili".

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