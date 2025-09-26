Il giocatore, ovviamente, non ha alcun legame familiare con il presidente degli Stati Uniti ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura calcistica

Filippo Montoli 26 settembre - 10:45

Il Mallorca ha acquistato la giovane promessa Donald Trump. Il ragazzino di 8 anni farà parte delle giovanili del club isolano, con cui spera un giorno di esordire. Di genitori nigeriani, ma nato a Palma di Mallorca, è cresciuto allo Sporting Ciutat de Palma. Non è la prima volta che questo piccolo club locale rifornisce la principale squadra dell'isola di giovani talenti, alcuni dei quali poi scesi in campo con la prima squadra.

L'ufficialità di Donald Trump al Mallorca — Che una squadra acquisti giovani talenti su cui puntare per il futuro è molto comune. Questa volta, però, un trasferimento voluto dal Mallorca ha fatto più rumore del solito. Il motivo è chiaro. Leggere che un club di LaLiga ha completato il trasferimento di Donald Trump non è da tutti i giorni. La notizia è andata subito virale in Spagna ed è rimbalzata sui social. A rendere noto il passaggio è stato il club locale in cui il piccolo Trump è cresciuto calcisticamente.

Lo Sporting Ciutat de Palma ha infatti diffuso via Instagram un messaggio di ringraziamento verso il Mallorca: "Con enorme orgoglio annunciamo che Donald Trump, giocatore cresciuto con noi, ha firmato per il Mallorca. Il nostro club gli augura il meglio in questa nuova tappa e ringrazia il Mallorca per aver creduto in lui e per dargli la possibilità di crescere".

Donald Trump non ha ovviamente niente a che vedere con il presidente degli Stati Uniti. Il ragazzo che secondo il Ciutat de Palma ha "molto talento, coraggio e voglia di crescere" è nato da genitori nigeriani proprio a Palma di Mallorca. Il particolare nome è stato scelto dal padre, il quale ha spiegato a Ultima Hora, giornale dell'isola, il motivo: "Ammiro il presidente degli Stati Uniti perché vuole la pace. Questo nome significa vittoria". Alla giovane promessa non resta che dimostrare questo e sperare di arrivare fino alla prima squadra.