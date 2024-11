Il Lens espugna Reims: in rete l’ex Fiorentina e Spezia Nzola

Nzola protagonista con il suo Lens nella vittoria per 0-2 a Reims nell'anticipo del venerdì in Ligue 1. Ex viola a quota tre in campionato.

Gennaro Dimonte 29 novembre - 22:45

Colpo esterno del Lens nell'anticipo del venerdì di Ligue 1. I ragazzi allenati dal 32enne belga Will Still hanno battuto il Reims 0-2 grazie a una rete per tempo. In gol l'ex attaccante della Fiorentina e Spezia, Mbala Nzola dopo lo 0-1 in apertura di match del centrocampista Adrien Thomasson. Con questo successo i rossooro si portano momentaneamente in zona Europa a 20 punti, in coabitazione con il Nizza ma con una gara in più.

Lens in zona Europa: a Reims la chiude Nzola — Il Lens porta a casa tre punti preziosissimi contro il Reims nell'anticipo di Ligue 1 giocato venerdì 29 novembre. Definitivamente alle spalle il periodo di tre sconfitte negli ultimi cinque match che aveva portato 'Le Corone' fuori dai piani alti della classifica. La apre Adrien Thomasson, la chiude Mbala Nzola al 61'. Terzo gol in campionato per l'attaccante angolano, arrivato in estate dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a nove milioni di euro.

La punta classe 1996 non segnava dal 6 ottobre, quando ha segnato il momentaneo 0-1 del Lens a Strasburgo nei primi minuti di un match terminato 2-2. Continuare a fare bene è l'obiettivo di un ragazzo che, nell'ultima stagione in viola, ha messo a referto 7 gol e in precedenza ne aveva fatti 15 con lo Spezia.