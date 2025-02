Nzola shock in Nantes-Lens: pallonata all’arbitro e rischio maxi-squalifica

Pomeriggio da incubo per il Lens. La squadra francese nella giornata di ieri si è arresa per 3-1 sul campo del Nantes. Mattatore di giornata Simon Moses che con un gol e una serie di giocate da funambolo ha messo in difficoltà la squadra di William Still. A fare la voce grossa però è il rosso subito dall'ex Spezia e Fiorentina, M'Bala Nzola, a seguito di una pallonata...all'arbitro.