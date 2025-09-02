L'ex portiere della Salernitana ha lasciato il club improvvisamente, portandolo a prendere una soluzione in extremis.

Lorenzo Maria Napolitano 2 settembre - 14:12

Guillermo Ochoa continua a far parlare di sé, stavolta non per le prodezze tra i pali. Dopo un'esperienza in Portogallo con l'Avs, l'estremo difensore messicano è stato contattato dal Burgos, squadra della Seconda divisione spagnola. Al tavolo delle trattative tutto è sempre andato per il meglio, il calciatore era pronto a firmare il contratto e, ieri, si è recato nella città di Burgos, capitale provinciale della comunità autonoma di Castiglia e León.

La scusa di Ochoa per non firmare — Tuttavia, Ochoa ha chiesto in extremis di rivedere un dettaglio del contratto prima di firmare, perché non ne era convinto. E, proprio in quel momento, in cui evidentemente non si riusciva ad arrivare ad una conclusione di comune accordo, l'ex portiere della Salernitana si è allontanato dalla stanza in cui si svolgeva la trattativa con la scusa di prendere un caffè. Secondo le informazioni fornite dal giornalista Sergio González Pulgar, Ochoa non è più tornato. Da quel momento, non ha più risposto a nessuna chiamata lasciando il club in una situazione molto delicata agli sgoccioli del mercato.

La soluzione del Burgos — Dopo una straordinaria carriera, Ochoa sognava di prepararsi al meglio per il Mondiale in Stati Uniti, Messico e Canada nel 2026, ma in questo modo il portiere è ancora svincolato. Il Burgos, trovatosi in una situazione difficile, è riuscito comunque a rimediare mettendo sotto contratto Jesús Ruiz, concludendo in questo modo una delle trattative di mercato più curiose di questa sessione estiva. Riuscirà Memo Ochoa a guadagnare comunque una convocazione per il prossimo Mondiale casalingo?

Visualizza questo post su Instagram