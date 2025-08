Un legame di sangue e di tifo, la squadra campana sceglie il rapper tifosissimo per presentare la nuova maglia e annuncia la collaborazione

Dovrà essere la stagione della rinascita per la Salernitana. Dopo la cocente doppia retrocessione, per i granata c'è l'assoluto bisogno di riagganciare la Serie B quanto prima. In giornata il club campano ha presentato le nuove maglie, collaborando con Capo Plaza, noto rapper italiano, nativo proprio di Salerno. Un "legame di sangue", simbolo di appartenenza alla squadra della propria città.