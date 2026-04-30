Come sarebbe un Mondiale senza Ochoa? Fortunatamente, è un quesito al quale non possiamo ancora rispondere. Perché, nelle ultime ore, tramite un indizio arrivato direttamente dai profili social del messicano, Ochoa ha confermato la sua partecipazione a quello che sarà il suo sesto Mondiale. Fa specie la modalità: una condivisione del post di Fabrizio Romano, in cui annuncia la sua presenza alla Coppa del Mondo. Ma c'è un ma: il portiere, dirà addio al calcio dopo la competizione. L'ex Salernitana è pronto ad appendere i guantoni al chiodo. Però prima ha una missione da compiere: far sognare - ancora una volta - il suo Paese, a suon di parate e prestazioni con la P maiuscola. E ancora una volta, i Mondiali sono pronti ad accogliere la leggenda di Ochoa.

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🚨🇲🇽 Memo Ochoa will play his 6th World Cup representing Mexico as the legendary goalkeeper will make the squad.



Ochoa will then retire from professional football right after, leaving club and national team. 👋🏼 pic.twitter.com/fnJX2B3O6s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

La leggenda di Ochoa: un 'last dance' prima di dire addio

Non era un mistero. Isono in casa e la voglia non mancava:ha deciso di fare il suo ultimo 'last dance' davanti i suoi tifosi, davanti al suo popolo, ma soprattutto davanti a milioni di persone. Il mondo si è innamorato di lui: le sue parate, la sua capigliatura, ha ispirato generazioni su generazioni. E ora è pronto a farlo di nuovo: a 40 anni si rimetterà i guantoni e difenderà la porta del suo Messico fino all'ultimo minuto in cui starà in campo. Poi ci sarà il ritiro.non si sente più in grado di continuare. Un ritiro che doveva già arrivare dopo i Mondiali del 2022.

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Ma la scelta di continuare, di prolungare la propria carriera è nata dalla convinzione di poter dare ancora un contributo: sia fisico che mentale. L'ex Salernitana è una vera leggenda in patria: vanta più di 150 presenze ufficiali con il Messico, con il debutto nel lontano 14 dicembre 2005. Ben 21 anni di Ochoa. Ora la lunga favola sta per volgere al suo più comune epilogo. Eppure, c'è ancora un capitolo da scrivere. E Ochoa lo farà con i suoi guantoni, in un Mondiale pronto a viverlo da protagonista.

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