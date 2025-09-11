Settima esperienza europea per Ochoa: il portiere messicano, così, potrà prepararsi al meglio per la Coppa del Mondo del 2026.

Lorenzo Maria Napolitano 11 settembre - 20:42

Dopo la complessa finestra di mercato che ha vissuto Guillermo Ochoa, l'estremo difensore ha finalmente trovato nuova sistemazione. Il messicano aveva lasciato tutti a bocca aperta quando, poche settimane fa, aveva abbandonato la sala delle trattative con il Burgos mentre si stavano limando gli ultimi dettagli. Con la scusa: "Vado a prendere un caffè", l'ex Salernitana ha chiuso definitivamente la porta al club di Serie B spagnola, rinunciando momentaneamente ad una squadra europea l'anno prima della Coppa del Mondo 2026. Oggi, però, la questione sembra ormai chiusa: Ochoa, infatti, ha firmato con la sua nuova squadra in Europa.

La nuova avventura di Ochoa: è un nuovo giocatore dell'Ael Limassol — Attraverso un comunicato ufficiale, il Limassol ha specificato che ingaggerà il portiere messicano soltanto qualora quest'ultimo superi le visite mediche. Infatti, ad essere annunciato, è l'accordo di principio con Ochoa, che sarà attivato soltanto al termine degli esami medici. Il Limassol è una squadra della Prima Divisione di Cipro, la settima avventura nel Vecchio Continente per Memo. L'estremo difensore messicano ha giocato in Spagna, Belgio, Francia, passando anche per l'Italia.

Questa firma è di fondamentale importanza per Ochoa, dato che ha la possibilità di mettersi in mostra (specialmente a livello fisico) dinanzi al Commissario Tecnico del Messico Aguirre, per giocare quello che molto probabilmente sarà l'ultimo Mondiale della sua carriera. Soprattutto, Ochoa ha la possibilità di giocare la Coppa del Mondo in casa, dato che l'edizione del 2026 si terrà in Messico, Stati Uniti e Canada. Si tratterebbe della sesta partecipazione al Mondiale, tenendo comunque conto che nel 2006 è stato convocato come terzo portiere e non è mai sceso in campo.

