Il messaggio di condanna del club londinese e l'impegno a far in modo che i responsabili siano puniti

Filippo Montoli 14 agosto - 09:38

Mathys Tel ha ricevuto diverse offese a sfondo razzista sui social media dopo il rigore sbagliato in Supercoppa Uefa. È il Tottenham a rendere noto lo spiacevole episodio con un comunicato. L'attaccante ex Bayern Monaco ha tirato fuori il quarto rigore della lotteria dagli undici metri, risultando decisivo per la sconfitta degli Spurs. Oltre a Tel, per il Tottenham anche Van de Ven non è riuscito a concretizzare dal dischetto.

Il comunicato del Tottenham: "Disgustati dagli insulti razzisti a Tel" — Torna il grande calcio e con esso, purtroppo, le cattive abitudini. Uno dei problemi più grandi nello sport in generale è quello del razzismo, in aumento negli ultimi anni secondo dati ufficiali. L'Inghilterra è uno dei Paesi più attenti a questo tema e allo stesso modo più colpito. Le dure sanzioni contro i trasgressori sembrano non sortire gli effetti desiderati. Uno dei casi più recenti è stato quello della calciatrice della Nazionale femminile, Jess Carter, sempre oggetto di insulti razzisti via social. Adesso è il turno di Mathys Tel.

Il Tottenham ha preso le difese del proprio attaccante, riscattato dal Bayern Monaco dopo il prestito della passata stagione. Nel comunicato diffuso questa mattina il club londinese è molto duro: "Siamo disgustati dagli insulti razzisti che Mathys Tel ha ricevuto sui social media dopo la sconfitta in Supercoppa Uefa. Mathys ha dimostrato coraggio nel farsi avanti e calcare il rigore, e chi lo insulta non è altro che un codardo che si nasconde dietro profili anonimi per sputare le proprie opinioni abominevoli". Il club fa infine sapere di voler fare di tutto per consegnare alla giustizia gli autori dei messaggi: "Lavoreremo con le autorità e con le stesse piattaforme social per prendere le azioni più forti possibili contro tutti quelli che riusciremo a identificare".