Olanda, 4 giocatori della Serie A nei pre-convocati per la Nations League

Michele Massa 28 febbraio - 16:42

L'Olanda annuncia tramite i suoi canali ufficiali i pre-convocati in vista delle due gare valide per i quarti di finale di Nations League contro la Spagna. In programma rispettivamente il 20 marzo a Rotterdam e il 23 dello stesso mese a Valencia. Non manca la Serie A in lista, mentre non ci sarà un giocatore attualmente alla Roma.

La lista dei pre-convocati dell'Olanda sono in quattro gli "italiani" — In rappresentanza della Serie A dunque ci saranno i nerazzurri, De Vrij e Dumfries. Oltre al milanista Reijnders e lo juventino Koopmeiners. Manca all'appello il giallorosso Rensch. Sorpresa per Depay, che complice il suo approdo in Brasile si pensava potesse essere tra gli esclusi in vista dei prossimi impegni della Nazionale.

Portieri: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Nick Olij

Difensori: Virgil van Dijk, Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Jurriën Timber

Centrocampisti: Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders (Milan), Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners (Juventus), Jerdy Schouten, Kenneth Taylor

Attaccanti: Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang, Donyell Malen, Xavi Simons.

Nations League, si entra nella fase calda — Per l'Olanda ci sarà la doppia sfida contro la Spagna, favorita per la vittoria finale. In caso di passaggio di turno, ci sarà la vincente tra Croazia e Francia. Dall'altra parte del tabellone invece troviamo l'Italia di Spalletti contro la Germania e il Portogallo contro la Danimarca. Il torneo dopo le partite di marzo, si concluderà poi ad inizio giugno.