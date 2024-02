Olanda, gli amatori del DOS Kampen in 6′ serie: dal prossimo anno li allena Jaap Stam!

L’ex difensore olandese è stato nominato come nuovo tecnico del DOS Kampen per la prossima stagione

“Penso che sia fantastico tornare nel club in cui ho iniziato – ha dichiarato Stam nella nota ufficiale diffusa venerdì scorso dai gialloneri –. Già l’anno scorso ho contribuito alla creazione delle formazioni giovanili e poi mi è stato chiesto se volevo assumere un ruolo più importante come capo allenatore. Non vedo l’ora di aiutare il mio vecchio club a sviluppare ulteriormente le giovanili e la prima squadra. Questo è anche il motivo per cui ho accettato questa sfida. Il DOS è l’unico club dilettantistico a cui dico sì”.