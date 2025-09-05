La Polonia trova il pareggio con un gran gol di Matty Cash: il centrocampista commenta così la rete a fine partita

Giammarco Probo 5 settembre - 16:09

Ieri sera si è giocata la partita tra Olanda e Polonia, valida per la qualificazione al prossimo Mondiale nel 2026. Il match è finito in pareggio (1-1), con i gol dei due terzini destri: Dumfries da una parte e Cash dall'altra. Al termine della sfida, l'ex Milan Tijjani Reijnders ha fatto il punto sulla prestazione degli Oranje, commentando con un po' di sarcasmo la straordinaria rete del calciatore polacco.

Le parole Reijnders di dopo il pareggio dell'Olanda — Il centrocampista olandese a fine partita ha avanzato la sua analisi del match all'emittente olandese NOS: "Abbiamo iniziato bene la partita, segnando un bel gol, ma nel secondo tempo il ritmo della palla era troppo lento e non siamo riusciti a trovare lo spazio tra le linee. A poco dalla fine hanno segnato un gol magistrale. Per noi è un pareggio inutile. Dobbiamo tenere la testa alta, perché manca ancora una partita ed è tutto nelle nostre mani".

Una partita equilibrata secondo Reijnders, in cui la nazionale olandese non ha patito particolarmente gli attacchi della Polonia. A riequilibrare il punteggio, però, è arrivato il super gol dalla distanza di Matty Cash: "Non abbiamo sofferto molto e loro sono stati generalmente poco pericolosi. Il terzino ha tirato due volte la palla in tribuna, con tutto il rispetto. Poi dopo ha trovato un gol incredibile. È un peccato perché una vittoria era importante mandare un segnale al girone".