Old Firm. il tecnico del Celtic scalda il bomber Giakoumakis per fare la storia

In Scozia si gioca la partita. Domenica l'Old Firm (ufficiale) numero 428 potrebbe essere decisivo nella corsa al titolo di Celtic e Rangers. E il tecnico dei biancoverdi coccola il suo attaccante...

Emanuele Landi

Domenica 3 aprile alle ore 13 ci sarà l'ennesimo capitolo dell'Old Firm. La mitica rivalità tra Rangers (secondo a -3 dai "nemici storici") e Celtic vivrà la propria apoteosi all'Ibrox Park in un sfida decisiva per questa stagione di Premiership scozzese. Dopo i 427 derby ufficiali giocati dalle due squadre con 167 vittorie dei Royal Blue e 160 per i Celtic, domenica si gioca per il titolo. Il primo fu giocato il 28 Maggio 1888. I Rangers detengono il record mondiale di vittorie in campionati nazionali (54) e di trofei ufficiali (nazionali e internazionali, 116).

L'allenatore del Celtic Ange Postecoglou ha lodato la forma di Giorgos Giakoumakis, per caricarlo in vista dell'Old Firm. L'attaccante greco ha avuto un super 2022 finora con 11 gol a suo nome in una maglia del Celtic. Come citato dallo Scottish Sun , ha dichiarato: “Giako ha avuto un periodo sconvolto nei primi anni della sua carriera professionale. A volte, quando ciò accade, significa solo che sbocciano un po' più tardi e raggiungono il loro picco un po' più tardi. Si spera che i suoi anni migliori siano molto più avanti di lui, non solo nella prossima coppia. Ha fatto una grande stagione in Olanda l'anno scorso e questo lo ha portato all'attenzione di molti club, non solo di noi. Dal nostro punto di vista, quando l'ho guardato, il tipo di giocatore che era e poi gli ho parlato e ho capito che tipo di persona era, ho pensato che sarebbe stato adatto. Ha funzionato bene per lui. A volte nel calcio queste cose riguardano il tempismo o l'opportunità".

“Quando ha sbagliato il rigore contro Livi non è stato un ottimo modo per iniziare la sua carriera nel Celtic. - ha poi proseguito il tecnico - L'importante era come ha reagito, perché quella pressione non sarebbe mai cambiata. Questa è l'aspettativa quando sei un attaccante qui e devi assumerti quella responsabilità. Giako lo voleva ed è per questo che sta ottenendo i premi".Questo è l'uomo che Ange userà quasi sicuramente per guidare il nostro attacco a Ibrox. L'uomo che sarà responsabile dell'abbattimento dei Rangers e dell'annullamento delle loro speranze per il titolo 2021/22. Giakoumakis ha segnato 11 gol quest'anno, ma nessuno sarebbe più importante di quelli che potrebbe segnare domenica prossima. Non solo in termini di corsa al titolo, ma anche per quanto riguarda la connessione emotiva che una performance da protagonista avrebbe con la performance".