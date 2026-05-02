Ci sono trasferimenti destinati a non accadere mai. Questioni di attimi persi, infortuni dell'ultimo secondo, milioni mai arrivati a destinazione e fit ambientali negativi già in partenza. Il caso di Jürgen Klopp e del Real Madrid potrebbe rientrare a pieno titolo nell'ultima categoria proposta. Un allenatore indisciplinato, capace sì di orchestrare armate ma costruite da giocatori plasmati da lui stesso. I calciatori in campo devono essere disposti a dare tutto per il suo gegenpressing, non esiste la possibilità di rinunciare alla coralità del gruppo in favore di un'etica individualista. Perciò, il suo nome accostato allo spogliatoio del Real Madrid pone più di qualche dubbio nella testa degli appassionati. Una rosa costruita su fortissime individualità che non hanno dimostrato maturità e responsabilità durante il breve regno di Xabi Alonso. Klopp possiede più autorevolezza dello spagnolo eppure, anche secondo la leggenda tedesca Oliver Kahn, il matrimonio non apparirebbe come felice.

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 23 GIUGNO: L'ex calciatore Oliver Kahn gesticola durante la partita della fase a gironi di UEFA EURO 2024 tra Svizzera e Germania alla Frankfurt Arena il 23 giugno 2024 a Francoforte sul Meno, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

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Oliver Kahn parla della situazione fra Klopp e il Real Madrid

🚨 Oliver Kahn: “I don’t know if I’d join Real Madrid if I were Klopp.



He is someone who works with a clearly defined system, Real Madrid are different.



Real Madrid are a group of individuals, superstars who strongly resist any concept put on them. We saw it with Xabi Alonso.” pic.twitter.com/w7FyQK09Xx — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 2, 2026

Oliver Kahn è stato uno dei portieri migliori della storia del calcio. I suoi 8 campionati tedeschi vinti, le 6 Coppe di Germania, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa dei campioni e 1 Intercontinentale lo pongono in una posizione di discreta autorità quando prende la parola. L'ex leggenda del Bayern Monaco (e della nazionale tedesca campione d'Europa nel 1996) ha speso alcune parole sul possibile trasferimento del tecnico Jürgen Klopp al Real Madrid.

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Oliver Kahn ha parlato del possibile matrimonio ai microfoni di Sky Germania: "Non so se lo farei al posto di Jürgen Klopp. La questione va analizzata nel profondo. Il tecnico ex Dortmund è uno di quelli a cui piace sviluppare, costruire e lavorare con un sistema di gioco ben organizzato e definito. Il Real Madrid è qualcosa di totalmente altro. I blancos sono un insieme di individui, di superstar che si rifiutano categoricamente di farsi imporre qualsiasi schema tattico. La prova c'è stata con Xabi Alonso. Bisogna capire se si ha l'autorità per poter entrare in sintonia con i calciatori e convincerli a stare nel sistema che vuoi utilizzare".

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