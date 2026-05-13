Nel quinto turno dei playoff per la corsa scudetto torna il derby ateniese tra Olympiacos e Panathinaikos. Il titolo è già vinto dall'altra squadra della capitale, l'Aek, ma ciò non basterà a fare in modo che le due rivali non si diano battaglia. Nei 160 precedenti i biancorossi guidano sia il dato delle vittorie sia quello delle reti realizzate. Facciamo quindi un passo indietro e ripercorriamo quelli che sono i migliori marcatori della sfida tra Olympiacos e Panathinaikos.

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Olympiacos-Panathinaikos, la top 5 dei marcatori della partita

Nonostante la differenza di più di 30 gol tra le due squadre a favore dei padroni di casa, la prima posizione è occupata da Saravakos. Il secondo marcatore all time del Panathinaikos ha avuto tra le vittime preferite l'Olympiacos, a cui segnò in maglia verde 10 reti in 21 presenze. A queste se ne aggiunge una realizzata con l'Aek. Il centravanti ateniese è ricordato dai propri tifosi anche e soprattutto per i gol in due finali vinte di coppa greca. In quella del 1986 fece doppietta.

Krzysztof Warzycha

Anche il secondo posto spetta a un giocatore del Panathinaikos, in questo caso al suo miglior marcatore della storia: il greco-polacco Warzycha. Dei suoi 290 gol ne ha riservati solo 8 ai rivali in biancorosso nelle 28 volte che è sceso in campo nel derby. Al contrario di chi lo precede, ha segnato praticamente solo in campionato. In una sola occasione è andato in rete in coppa, ma anche nel suo caso si è trattato di una rete decisiva essendo finita 1-0 la partita.

21 Nov 2000: Roy Keane del Man Utd in contrasto con Krzysztof Warzycha del Panathinaikos durante la partita del Gruppo A di UEFA Champions League tra Manchester United e Panathinaikos a Old Trafford, Manchester. (Crediti: Alex Livesey/ALLSPORT)

Pedrag Djordjevic

Il primo bomber in maglia Olympiacos è al terzo posto, ma sempre con 8 gol. Il motivo sta nelle 29 presenze con cui li ha realizzati, anche se per un esterno di centrocampo rimane un dato importante. Alle realizzazioni, però, si aggiungono altrettante assistenze, il che fa di Djordjevic il giocatore ad aver contribuito maggiormente ai gol in un derby. Anche il calciatore serbo, che inoltre è il secondo miglior marcatore di sempre dei biancorossi, ha segnato una di queste reti in una finale di coppa, ma nel suo caso perdendola.

Al quarto posto si incontra l'unico doppio ex della sfida, il cipriota Konstantinou. Dei 5 gol totali realizzati, è con il Panathinaikos che rende molto meglio. Segna contro l'Olympiacos 4 reti in sole 9 presenze. Ma se a queste si aggiungono quelle fatte in maglia Iraklis Salonicco, il dato sale a 12 in 24 presenze totali, facendo dei biancorossi la sua vittima preferita in carriera. Come per Saravakos, una sua doppietta in finale di coppa regalò il trofeo al club. Passato poi ai rivali, non riesce a rendere allo stesso modo, fermandosi a un solo gol in 4 partite contro il Panathinaikos.

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Youssef El Arabi

Chiude la classifica l'unico giocatore ancora in attività, ma attualmente al Nantes. El Arabi ha realizzato in maglia Olympiacos 5 reti in questo derby, giocato 16 volte. Il marocchino è quello ad aver inciso di più nel corso dei playoff per lo scudetto, visto che 3 dei gol totali fatti sono arrivati in questa occasione. Secondo in questa top 5 per assist fatti (3), è invece primo per ammonizioni (5), tutte ricevute proprio durante i playoff.

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