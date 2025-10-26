Le due compagini occupano la seconda e la terza posizione in classifica a pari punti e davanti a loro c'è il PAOK a +1

Jacopo del Monaco 26 ottobre - 10:57

L'ottava giornata della Souper Ligka Ellada, ovvero la massima competizione greca, si chiuderà questa sera con la sfida tra Olympiakos ed AEK Atene. Le due compagini si affronteranno alle ore 20:00 presso lo Stadio Geōrgios Karaiskakīs. Aspettando l'inizio dell'incontro, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tra biancorossi e gialloneri.

Olympiakos-AEK Atene, k precedenti — In questo momento, le due squadre allenate rispettivamente da José Luis Mendilibar e da Marko Nikolić hanno gli stessi punti in campionato, ovvero 16, ed occupano il secondo ed il terzo posto del campionato. Davanti a loro, a quota 17 punti, c'è soltanto il PAOK, che giocherà alle 18:30 contro il Volos. Nei due club che si affronteranno stasera, tra l'altro, giocano diversi ex calciatori della Serie A: nel club del Pireo ci sono Pirola, Strefezza e l'ex Inter Taremi; mentre tra le fila dell'AEK troviamo Brignoli, João Mario, Strakosha, Razvan Marin e l'ex Milan Luka Jović.

Nel corso della loro storia, biancorossi e gialloneri si sono incontrati 166volte ed i padroni di casa hanno le statistiche dalla loro parte: 76 vittorie, 49 sconfitte e 41 pareggi. Anche per quanto riguarda le reti segnate, l'Olympiakos ha un importante vantaggio essendo a quota 267, mentre la squadra ospite ne ha realizzate 175. La scorsa stagione ci sono state ben sei partite tra le due compagini: quattro in campionato, di cui due dei Play-off; le semifinali della Kypello Ellados, ovvero la coppa nazionale. Il club del Pireo ha vinto ben cinque di questi match, tra i quali spicca il 6-0nella semifinale d'andata di coppa, mentre l'AEK ha vinto soltanto la gara di ritorno della Kypello Ellados col risultato di 2-0.

Le statistiche in campionato — Anche per quanto riguarda le 142sfide in campionato, prendendo in considerazione regular season e Play-off, l'Olympiakos ha un importante vantaggio grazie alle sue 64 vittorie ed 38 pareggi, mentre la squadra I Kitrinomavri hanno ottenuto la vittoria in 40 occasioni. L'AEK Atene non vince una partita di campionato contro gli Erithrolefki dalla gara di Play-off della stagione 2023/2024: in quell'occasione, le due squadre si sono affrontate il 31 marzo 2024 ed i gialloneri hanno vinto 1-0 grazie al gol di Niclas Eliasson.

Le partite tra le due squadre disputate in casa dei biancorossi, invece, sono 71 coi padroni di casa che ne hanno vinte41, i pareggi sono a quota 13 mentre l'AEK ha vinto 17 incontri. La squadra giallonera non ottiene una vittoria in casa dell'Olympiakos sempre dalla stagione citata poco sopra, quando il 7 gennaio dello scorso anno ha vinto 1-2 grazie alle reti di Levi García e Steven Zuber.