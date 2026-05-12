Maggio è il mese in cui le stagioni calcistiche dei club volgono al termine. Sono le ultime settimane di campionato; c'è chi può rilassarsi e c'è chi deve correre ad un ritmo frenetico per non perdere il proprio posto in Europa. Nell'ultima categoria rientra pienamente l'Olympique Lione di Paulo Fonseca. La squadra allenata dal portoghese non ha più la possibilità di giocarsi una finale, avendo perso ai quarti di finale di Europa League contro il Celta Vigo e uscendo dalla Coppa Nazionale ai rigori contro il Lens. Tuttavia, l'Olympique Lione deve sfruttare questo ultimo turno di Ligue 1 per accedere alla prestigiosa Champions League. La lotta europea francese è particolarmente folta: ci sono 4 squadre in 5 punti dal terzo posto al sesto. Se il Lens dovesse trionfare nel trofeo nazionale, anche l'ottavo posto sarebbe disponibile per una qualificazione continentale.

VIGO, SPAGNA - 12 MARZO: Endrick dell'Olympique Lione reagisce durante la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Real Club Celta e Olympique Lyonnais allo stadio Balaidos il 12 marzo 2026 a Vigo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Paulo Fonseca, quarto a 60 punti, è dunque impegnato a battagliare contro Lille (terzo a 61), Rennes (quinto a 59) e Marsiglia (sesto a 56), più distaccato il Monaco (settimo a 54). L'ultimo impegno dei ragazzini risulta particolarmente ostico. L'Olympique Lione dovrà infatti vedersela con il Lens, mentre ci sarà lo scontro diretto fra Rennes e OM e il Lille sarà occupato contro l'Auxerre, in piena lotta retrocessione. Nulla è ancora deciso e detto per la fine della Ligue 1.

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La nuova maglietta da trasferta dell'Olympique Lione

Lyon, Capitale de la Soie 🧵 — Olympique Lyonnais (@OL) May 12, 2026

Questa incertezza però, non ha impedito al club della città di Lione di presentare il nuovo kit trasferta valido per la prossima annata. Il club starebbe già pensando a come organizzare il futuro della squadra, partendo dalle maglie e non dal calciomercato. A partecipare al lancio della nuova divisa c'erano il top player Endrick, il capitano Tolisso, Khalis Merah e Tyler Morton, vero fulcro del gioco di Paulo Fonseca.

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La maglia promossa da Adidas porta con sé un significato speciale. Questo oggetto infatti intreccia il mondo del calcio con la cultura locale, in particolar modo con la tradizione. Lo sponsor tedesco ha lavorato affinché queste magliette presentassero un omaggio ai canuts, lavoratori della seta che nel XIX secolo operavano nel quartiere lionese di Croix-Rousse. L'Olympique Lione si è espresso così sui dettagli del nuovo kit: "Ha un delicato motivo ispirato alla seta, finiture raffinate che evocano la fluidità e la lucentezza dei tessuti lionesi e un colore ispirato ai pigmenti magenta storici". Per rimarcare il significato della maglietta, all'interno del colletto della maglietta è stata aggiunta la scritta: "Pour le Canuts".

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