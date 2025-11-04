Olympique Marsiglia-Atalanta, la formazione coi più grandi dei due club

L'Olympique Marsiglia, in occasione della quarta giornata della Champions League, ospiterà l'Atalanta di Ivan Jurić. Le due compagini si affronteranno domani sera alle ore 21:00 presso il Velodrome. Nel corso delle rispettive storie, i due club hanno avuto giocatori che si sono contraddistinti più di altri. Per l'occasione, quindi, vi presentiamo una formazione coi migliori calciatori della storia dei due club.