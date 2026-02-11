Sull'esonero del tecnico italiano si diranno tante cose e rimarrà oggetto di discussione per molto tempo: tuttavia, rimarrà innegabile la traccia lasciata nella città portuale francese

L'esonero di Roberto De Zerbiera nell'aria da qualche settimana. La pressione su di lui era ai massimi livelli e si intuivano segnali di rottura profonda con lo spogliatoio e la tifoseria. Un rapporto altalenante, sempre vissuto sul filo del rasoio. Le oscillazioni sentimentali di questo anno e mezzo sono state parecchie e costanti, con lui la squadra ha vissuto momenti di grande euforia e altri di estremo nervosismo. Discussioni, riunioni, ritiri, risse etc... ma anche tanto ottimo calcio giocato.

Nonostante il cambio di sistema (da una difesa a 4 a una 3), il livello di gioco del bresciano è sempre rimasto alto, con la valorizzazione di alcuni elementi giovani (come Robinio Vaz ceduto a 25 milioni). A concludere la carriera marsigliese di De Zerbi non sono stati dunque i risultati, nonostante l'eliminazione col Club Brugge e la cinquina subita dal PSG abbiano influito in maniera decisa. Nella sua esperienza francese, il tecnico bresciano vanta un secondo posto nell'annata passata (comunque in piena lotta Champions anche quest'anno) e tante statistiche di alto livello.

Le grandi statistiche di De Zerbi con l'OM — Il bilancio dell'ex allenatore del Brighton recita: 39 vittorie, 8 pareggi e 22 sconfitte. Seppur il numero di trofei vinti sia pari a 0, De Zerbi è riuscito a riportare grande entusiasmo con il piazzamento Champions e grandi goleade al Velodrome. Il tecnico ha così il 56,5% di vittorie nel club, occupando la posizione più alta in una peculiare classifica dell'OM.

Utilizzando la percentuale di vittorie dei tecnici avuti dal 2000 in poi, l'ex Sassuolo si posiziona al primo posto. De Zerbi primeggia su grandi allenatori che hanno fatto la storia del club come Marcelo Bielsa (51,2 %) e Didier Deschamps (50,9 % e vincitore anche di un campionato). Ma all'interno della classifica troviamo anche tecnici famosi tra cui Sampaoli (terzo con il 55,2 %), Rudi Garcia, Villas-Boas e Tudor (secondo con il 56,3 %).

Inoltre la squadra di RDZ, allo stato attuale, ha il decimo miglior attacco in Europa con 46 reti segnate. Più del Marsiglia hanno fatto solo le big europee: Barcellona, Real Madrid, Inter, Arsenal, Bayern Monaco, PSG e le due squadre di Manchester.