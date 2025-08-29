Il Manchester United è nel caos tra i pali dopo un’altra prestazione disastrosa in Coppa: l'ex leggenda del club chiede con urgenza l'arrivo di un portiere affidabile e l'allontanamento dell'ex estremo difensore dell'Inter

Stefano Sorce 29 agosto - 12:43

La situazione tra i pali del Manchester United continua a preoccupare tifosi e addetti ai lavori. Paul Parker, leggenda dei Red Devils e ex difensore dell’Inghilterra, non ha risparmiato critiche al portiere Andre Onana, definendolo addirittura “non un portiere”.

Il 29enne Onana ha vissuto un’altra serata da incubo nella sorprendente eliminazione dei Red Devils dalla Carabao Cup contro il Grimsby. Dopo aver subito due gol evitabili durante i 90 minuti, il portiere ha poi incassato 12 reti su 13 nella serie di rigori, alimentando il malcontento intorno alla porta dello United.

Le dure parole di Paul Parker su Onana — “Sta diventando un vero disastro!”, ha dichiarato Parker. “Ovunque vada, la prima cosa di cui mi chiedono è sempre: ‘Ma il vostro portiere?’ Il problema è che lui non è un portiere. Non ha mani, posizione, istinto: non ha nulla di ciò che serve per difendere la porta. Vorrei vedere una sua foto da bambino con dei guanti da portiere, non dei guanti da giardino!”

Parker ha poi sottolineato la necessità urgente per lo United di acquistare un portiere affidabile, criticando anche la scelta di alternative come Senne Lammens, giovane belga seconda scelta. “Non mi interessa quanto sia bravo a giocare con i piedi o a passare la palla. Voglio solo sapere che sa parare i tiri, che sa gestire i cross. E qui abbiamo un problema evidente.”

Nei giorni scorsi il club è stato collegato a un possibile ritorno shock di David de Gea, leggenda dei Red Devils andato via nel 2023, ma Parker non sembra convinto che lo spagnolo possa davvero rientrare: “Non credo che torni. Sarebbe sotto enorme pressione per replicare i livelli che ha raggiunto in passato. Dovrebbe vivere con ciò che ha fatto di buono prima, senza cercare di riprendere il suo vecchio ruolo.”

Con la finestra di mercato che si avvicina alla chiusura, la caccia a un nuovo numero uno sembra destinata ad accelerare. Per i tifosi dello United, però, ogni giorno senza un portiere affidabile è una nuova fonte di preoccupazione.