Oriol Romeu lascia il Barcellona e libera spazio in lista: il club blaugrana può ora tesserare un altro calciatore

Giammarco Probo 28 agosto - 17:59

In casa Barcellona comincia a muoversi qualcosa sotto il punto di vista del mercato sia per quanto riguarda le entrate sia le uscite. Dopo una lunga trattativa, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il club blaugrana ha raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto di Oriol Romeu. Un'operazione che non è affatto un dettaglio, considerata la situazione finanziaria del club e i paletti imposti da LaLiga: in tal modo, si sblocca uno slot per poter tesserare Gerard Martin.

L'addio di Oriol Romeu e le novità per il Barcellona — Dopo giorni di lunghe trattative tra il Barcellona e il centrocampista classe 91', è stato finalmente trovato un accordo per concludere la sua avventura con la casacca blaugrana. Un passaggio essenziale per la formazione di Hansi Flick, che ha seguito senza dubbio con grande interesse la vicenda. Il club è infatti ancora alle prese con alcuni tesseramenti in sospeso, e per poter includere tutti in lista ha inevitabilmente bisogno di liberare spazio.

L'addio di Oriol Romeu consentirà dunque al Barcellona di tesserare uno tra Gerard Martín o Roony Bardghji (più probabile il primo). Una svolta importante dopo che la partenza di Iñaki Peña, andato all'Elche nelle scorse ore, aveva permesso l'ingaggio di Wojciech Szczesny. L'ultimo a rimanere in bilico è il neo acquisto Roony Bardghji, a cui dovrebbe far spazio la cessione di Hector Fort.

Si conclude così l'avventura di Oriol Romeu. Il centrocampista spagnolo, che era cresciuto nella cantera blaugrana prima di passare all'Espanyol, era tornato a vestire la maglia del Barcellona nell'estate 2023, senza però lasciare il segno. Lo scorso anno è stato ceduto in prestito al Girona, per poi tornare alla base questa estate. Non rientrando nei piani di Filck, è stata decisione comune quella di separarsi. Oriol Romeu entra così a far parte della lunga schiera di svincolati e attende la chiamata giusta per ripartire nel migliore dei modi dopo due stagioni in ombra.