Quattro giovani calciatori brasiliani passeranno un mese in Spagna al centro di allenamento dei Rojillos. Un'iniziativa avviata da tempo per formare futuri campioni. E non solo.

Mattia Celio Redattore 8 ottobre - 12:12

Ogni anno nel mondo del calcio emergono giovani talenti pronti a scrivere pagine di storia negli anni a venire. Questo è quello che sta cercando di fare anche l'Osasuna. I Rojillos hanno da tempo iniziato una stretta collaborazione con la Juventude U20 per scambiare giovani giocatori e farli crescere. Si tratta di una iniziativa non solo per la carriera dei futuri calciatori, ma anche per rafforzare i legami tra i club ed espandere la presenza internazionale della squadra carioca.

Osasuna-Juventude U20, quattro giocatori brasiliani trascorreranno un mese in Spagna — Osasuna e Juventude U20 unite da un unico obiettivo: fare emergere nuovi campioni. La collaborazione tra i due club si è fatta sempre più salda negli ultimi mesi tanto che, nelle ultime ore, la squadra brasiliana ha mandato in Spagna quattro giocatori con l'obiettivo di farli crescere. Si tratta di Marlon, Gui Teixeira, Miguel e Sasso. Come riporta il quotidiano Marca, i giovani sono stati selezionati per partecipare ad uno scambio di 30 giorni.

Essendo l'Osasuna un club rinomato per l'eccellenza del suo settore giovanile, i quattro calciatori si alleneranno presso il Centro di Formazione Tajonar di Pamplona, in Navarra. Questa struttura è considerata una delle più complete del Paese, con campi di alta qualità, palestre, aree di analisi tattica, supporto psicologico e medico e spazi dedicati allo sviluppo individuale. Lo scambio segna un passo importante nelle strette relazioni tra Juventude e Osasuna, aprendo nuove possibilità di cooperazione internazionale.

Scambio dei giovani talenti, la soddisfazione dei presidenti — Per il presidente della Juventude Fábio Pizzamiglio, lo scambio rappresenta una decisione strategica per il club: "È fondamentale rafforzare i legami con un'istituzione così tradizionale come l'Osasuna - ha dichiarato - L'ascesa della Juventude nel mercato sudamericano ci impone di allargare i nostri orizzonti e di aprire nuove strade in Europa. Questa decisione è fondamentale per rafforzare il nostro brand e le nostre relazioni internazionali".

Anche Jones Biglia, Vice Presidente delle Nazionali Giovanili, ha sottolineato l'impatto positivo dell'iniziativa: "Questo scambio porterà innumerevoli benefici. Innanzitutto, l'esperienza unica che offrirà a tutti e quattro gli atleti. In secondo luogo, ci metterà sotto i riflettori di un club riconosciuto in tutta Europa per il suo lavoro di base". Ha dichiarato in conferenza stampa.

Il viaggio dei giocatori terminerà, dunque, il 5 novembre. Inoltre, lo scambio avviene in un momento di consolidamento per il settore giovanile carioca. La squadra Under 20 è attualmente impegnata in un tour internazionale in Uruguay, dove ha affrontato l'Albion Football Club, la nazionale cubana Under 20 e la nazionale uruguaiana Under 18, evidenziando la vittoria per 5-0 sull'Albion a Montevideo. Le amichevoli servono come preparazione per la Coppa FGF e la Coppa di calcio junior di San Paolo 2026, il principale torneo giovanile del paese.