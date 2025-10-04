Mea culpa Osasuna, Lisci ammette: “Abbiamo vinto senza meritare”

Il tecnico italiano ha evidenziato la prestazione non all'altezza dei suoi uomini, nonostante alla fine siano arrivati i tre punti

Carmine Panarella 4 ottobre - 12:26

Festeggia l'Osasuna che ha conquistato una vittoria importante contro il Getafe in rimonta, rispondendo alla rete di Mayoral al 23', con entrambi i goal del 2-1 in pieno recupero. Prima ci ha pensato Bretones Cruz al 49' del primo tempo, poi Alejandro Catena al 90' sancendo la conquista dei tre punti. Festeggia la squadra di casa ma il tecnico italiano dell'Osasuna Alessio Lisci in conferenza stampa analizza in maniera molto lucida il risultato, con una dichiarazione che ha particolarmente sorpreso.

Osasuna, Lisci esalta i suoi: "Tutta Pamplona ama Garcia" — Al termine della gara tra Osasuna e Getafe de LaLiga terminata col risultato di 2-1, il tecnico dei padroni di casa Alessio Lisci ha parlato della prestazione della sua squadra: "Sono contento del risultato. Bisogna sempre crederci. Fino ad oggi avevamo meno punti di quanti ce ne meritassimo. E oggi, senza meritarcelo, abbiamo conquistato la vittoria. Ci è mancata lucidità, dobbiamo lavorare sodo soprattutto per il secondo tempo. Nelle ultime due partite abbiamo rallentato".

Parlando nello specifico della presenza di Ruben Garcia, il mister ha dichiarato: "La verità è che gli vogliamo molto bene. Sono stati giorni difficili, soprattutto quello contro l'Elche. Ruben è un calciatore fantastico dentro e fuori dal campo. Quello che sta passando ci tocca tutti e credo non solo l'Osasuna lo ami, ma tutta Pamplona".

Il commento sullo splendido gol di Alejandro Catena Sul gol di Alejandro Catena che ha deciso il match, il tecnico dell'Osasuna Lisci ha aggiunto: "Sono fortunato ad allenare giocatori di grande talento e intelligenza. Era arrabbiato per quello che era successo contro il Betis e voleva vendicarsi. Siamo felici per lui. Anche se avessimo perso, mancavano ancora trenta partite. Ma era comunque importante e volevamo vincere perché nelle prime sette partite meritavamo di più. Il calcio a volte è giusto, la squadra oggi non era a suo agio con la palla, ma abbiamo puntato di più sui calci piazzati".