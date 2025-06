Lisci, un italiano alla conquista di Pamplona: guiderà l’Osasuna in Liga

L'ex allenatore del Mirandes è il quarto più giovane della storia dei Rojillos pronto a sbarcare in LIGA

Federico Grimaldi 24 giugno - 12:15

L’Osasuna riparte dall’Italia. Alessio Lisciè ufficialmente il nuovo allenatore del club navarro: il tecnico romano ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027, diventando così il quarto allenatore più giovane della storia dell’Osasuna. Dopo la splendida stagione con il Mirandes, culminata con la finale playoff per la Liga, Lisci è pronto per una nuova sfida in prima divisione spagnola, nel segno della continuità e della crescita.

COMUNICADO OFICIAL | Alessio Lisci, nuevo entrenador de Osasuna.https://t.co/eSEjJ9h37f#BienvenidoLisci | #OngiEtorriLiscipic.twitter.com/qFeNcsaIfq

Alessio Lisci, dalle giovanili alla Lazio al miracolo sfiorato col Mirandes — Classe 1985, originario di Roma, Alessio Lisciha iniziato il suo percorso da allenatore nelle giovanili della Lazio, ma è in Spagna che ha costruito, passo dopo passo, la sua identità calcistica. Arrivato nel 2011 a Valencia per approfondire il metodo spagnolo, ha poi lavorato in diversi settori giovanili prima di emergere nel calcio professionistico. Dopo l’esperienza al Levante, che lo ha visto salire fino alla guida della prima squadra in Liga nel 2021, Lisci ha trovato consacrazione al Mirandes. Nella stagione appena conclusa ha trasformato un gruppo costruito per la salvezza in una macchina da playoff, chiudendo al quarto posto in Segunda Division e arrendendosi solo in finale al Real Oviedo.

La sua filosofia moderna, l’attenzione per la tattica e la valorizzazione dei giovani hanno convinto l’Osasuna a puntare su di lui per aprire un nuovo ciclo tecnico dopo l’addio di Vicente Moreno. A 39 anni, Lisci si appresta così a sedersi sulla panchina di El Sadar con entusiasmo, credibilità e una visione già apprezzata anche nei centri di formazione del club, che lo aveva ospitato a Tajonar nel 2023. Un percorso costruito lontano dai riflettori italiani, ma che oggi lo riporta sotto i riflettori europei, pronto a lasciare il segno in Liga.

Mirandes, il comunicato d'addio — “Alessio Lisci non sarà l’allenatore del Club Deportivo Mirandes nella prossima stagione. Il Club e il tecnico italiano, che ha guidato finora la panchina dei rossoneri, si separano dopo la miglior stagione della storia del club. Lisci lascia il Mirandes dopo due stagioni alla guida della squadra, nelle quali ha sempre centrato l’obiettivo salvezza e, quest’anno, ha riscritto ogni record del club nel calcio professionistico. In 88 panchine in LALIGA HYPERMOTION, la sua squadra è stata più volte in zona playoff che in zona retrocessione, centrando in questa stagione 2024/25 una storica qualificazione ai playoff per la promozione in LALIGA EA SPORTS, la prima di sempre per il Club. Grazie di tutto mister, ti auguriamo il meglio per il tuo futuro, dentro e fuori dal campo. Sarai per sempre parte della storia del nostro Club", dice il comunicato ufficiale.