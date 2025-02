Dopo il successo in campionato l'Osasuna cerca il bis in Copa del Rey contro la Real Sociedad; l'allenatore, Vicente Moreno, sarebbe addirittura disposto a pagare per staccare il pass per le semifinali del torneo nazionale

Vincenzo Bellino Redattore 6 febbraio - 01:40

A distanza di pochi giorni Osasuna e Real Sociedad si affronteranno nuovamente nei quarti di finale di Copa del Rey; chi vince stacca il pass per le semifinali. La squadra allenata da Vicente Moreno, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha presentato la sfida di San Sebastian dove cercherà di replicare il successo colto nel weekend (2-1), anzi il tecnico del club di Pamplona sarebbe disposto a pagare per giocare il penultimo atto del torneo nazionale.

Osasuna, Moreno: "Pagherei per giocare la semifinale” — Un appuntamento troppo importante perOsasuna e Real Sociedad: "Sono molto emozionato e non vedo l'ora che arrivi la partita. In alcune interviste ho detto che pagherei per giocare una finale. E se ci pensi bene, la realtà è che pagheresti per giocare in semifinale. Innanzitutto perché è ciò che ti dà la possibilità di superare la fase a eliminazione diretta e in secondo luogo perché la partita contro il Real sarà molto dura. Sarà complicato, vorranno la stessa cosa che vogliamo noi e non è facile. Modifico quello che ho detto prima e ora pagherei per giocare la semifinale".

A caccia del bis dopo il successo di domenica in Liga: "Penso che se in qualsiasi momento dovessimo pensare che le partite che abbiamo giocato in precedenza siano vincolanti o abbiano qualcosa a che fare con la partita di domani, ci sbaglieremmo di grosso. E la nostra intenzione è quella di non commettere errori, quindi dobbiamo voltare pagina rispetto alle partite precedenti e concentrarci sulla partita di domani, che non avrà nulla a che fare con le partite precedenti".

Messaggio per i 6000 tifosi che saranno presenti a San Sebastian: "Siamo a conoscenza di chi ci sarà, di chi non ha potuto esserci e di chi resterà a casa a guardare la partita. Noi abbiamo un solo desiderio che è quello di compiacere e rendere felici i nostri tifosi".