Osasuna-Real Sociedad, dove vedere la Liga in Diretta LIVE: info partita, probabili formazioni, tv e streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 1 febbraio 2025 (modifica il 1 febbraio 2025 | 18:33)

Osasunae Real Sociedad si affrontano nel derby basco in un match che promette equilibrio e intensità. La squadra di casa punta su una difesa solida e una rapida transizione offensiva, mentre la Real Sociedad cercherà di imporre il proprio gioco fluido e il possesso palla per trovare spazi nella retroguardia avversaria. Le fasce saranno un'area chiave della partita, con entrambe le formazioni intenzionate a sfruttarle per creare occasioni da gol. Il risultato finale dipenderà dai dettagli tattici e dalla capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti decisivi.

Nell'ultima giornata di LaLiga EA Sports, l'Osasuna ha subito una beffa nel finale contro il Las Palmas. La squadra di Moreno era passata in vantaggio grazie al gol di Oroz, ma si è vista raggiungere allo scadere dalla rete di Januzaj. Nonostante il pareggio, la classifica non cambia per il club di Pamplona, che resta all'11° posto con 27 punti.

Situazione più complicata per la Real Sociedad, reduce da una pesante sconfitta per 0-3 contro il Getafe. Per la squadra di Alguacil si tratta del terzo ko consecutivo, un trend negativo che potrebbe compromettere la corsa alle posizioni europee. Nonostante il margine di sole due lunghezze dal 6° posto, il rischio di scivolare ulteriormente in classifica è concreto.

Osasuna-Real Sociedad, probabili formazioni — OSASUNA (4-2-3-1): Herrea; Areso, Catena, Boyomo, Cruz; Moncayola, Munoz; Gracia, Oroz, Barja; Budimir. Allenatore: Vicente Moreno.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Munoz; Mendez, Zubimendi, Olasagasti, Barrentxea; Oyarzabal, Kubo. Allenatore: Imanol Alguacil

Osasuna-Real Sociedad, dove vedere la Liga in Diretta LIVE — OSASUNA REAL SOCIEDAD DIRETTA LIVE - L'incontro, valido per la 22ª giornata di LaLiga EA Sports 2024/25, tra Osasuna e Real Sociedad, si giocherà domenica 2 febbraio 2025 con calcio d'inizio fissato alle 18:30. Il derby basco sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, disponibile sia in live streaming che on demand.