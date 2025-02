Osasuna-Real Sociedad, il pronostico: Alguacil favorita a casa Moreno

Osasuna-Real Sociedad, il pronostico: i biancoblu di Imanol Alguacil partono favoriti nel derby basco per rendimento attuale e precedenti storici

Vincenzo Bellino Redattore 1 febbraio 2025 (modifica il 1 febbraio 2025 | 19:06)

L'Osasuna affronta un periodo complicato in La Liga. Dopo aver sprecato un vantaggio contro un Las Palmas in dieci, i Los Rojillos sono a secco di vittorie da nove giornate (6 pareggi, 3 sconfitte), la peggior serie dal 2022. Inoltre, i precedenti contro la Real Sociedad non fanno ben sperare: nessuna vittoria negli ultimi nove scontri diretti casalinghi (3 pareggi, 6 sconfitte). Tuttavia, la squadra di Vicente Moreno può contare su un buon rendimento in casa, con soli quattro club ad aver raccolto più punti tra le mura amiche.

Dall'altra parte, la Real Sociedad arriva dalla vittoria per 2-0 sul PAOK in Europa League, utile per ritrovare fiducia dopo tre sconfitte di fila. L'ultima battuta d'arresto in campionato, un pesante 0-3 col Getafe, l'ha fatta scivolare fuori dalla zona europea. La squadra di Imanol Alguacil, però, ha mostrato solidità difensiva in trasferta, subendo solo 5 gol lontano da casa – miglior dato del torneo. Tuttavia, il problema resta l’attacco: solo 7 reti in 10 trasferte e tre delle ultime quattro gare esterne perse senza segnare. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti: chi riuscirà a invertire la tendenza?

I precedenti del derby basco — Lo scorso anno la Real Sociedad si impose 2-0 a Pamplona. In quattro degli ultimi cinque precedenti tra Liga e Copa del Rey, i biancoazzurri si sono imposti quattro volte su cinque. L'ultimo squillo dell'Osasuna nel derby basco risale al 5 maggio 2012 (1-0).

Osasuna-Real Sociedad, probabili formazioni — Osasuna (4-2-3-1): Herrea; Areso, Catena, Boyomo, Cruz; Moncayola, Munoz; Gracia, Oroz, Barja; Budimir. Allenatore: Vicente Moreno.

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Munoz; Mendez, Zubimendi, Olasagasti, Barrentxea; Oyarzabal, Kubo. Allenatore: Imanol Alguacil.

Il pronostico — Le quote pendono a favore della Real Sociedad, un'eventuale vittoria della squadra allenata da Imanol Alguacil è quotata a 2.57; segno X a 2.97, mentre una possibile vittoria dell'Osasuna è quotata a 3.00. Opzione Goal a 2.10, No Goal a 1.65. Segno Over 2.5 a 2.55, Under 2.5 a 1.45. In ottica marcatori fari puntati su Ante Budimir per i padroni di casa (quota 2.20); il favorito nelle file della Real Sociedad è l'attaccante islandese, Orri Óskarsson, proposto a 3.05.