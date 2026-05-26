Si chiude dopo appena una stagione, l'avventura di Alessio Lisci sulla panchina dell'Osasuna. Il club spagnolo, nonostante la salvezza raggiunta per il rotto della cuffia, ha ufficialmente annunciato la separazione dall'allenatore italiano attraverso un comunicato pubblicato nelle ultime ore.

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Il comunicato del club

Attraverso una nota ufficiale,ha comunicato la fine del rapporto con il tecnico italiano Lisci , ringraziandolo per il lavoro svolto durante la stagione appena conclusa: "Il Club Atlético Osasuna ehanno interrotto il loro rapporto professionale. La società desidera ringraziare l'allenatore italiano permostrati durante la sua stagione alla guida dei Rojillos, nonché per l'eccezionale trattamento riservato a soci, tifosi, consiglio di amministrazione e dipendenti in questo periodo".

VITORIA-GASTEIZ, SPAGNA - 05 APRILE: Alessio Lisci, capo allenatore di CA Osasuna, guarda prima della partita LaLiga EA Sports tra Deportivo Alaves e CA Osasuna all'Estadio de Mendizorroza il 05 aprile 2026 a Vitoria-Gasteiz, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Continuando, il club ha augurato il meglio all'allenatore ex Levante e Mirandes ringraziando anche alcuni membri del suo staff: "Alberto Ginés, Darío Navarro, Gianluca Troilo e Joan García, sono persone che hanno abbracciato lo spirito dell'Osasuna fin dal primo giorno e il cui lavoro è stato impeccabile. Il Club Atlético Osasuna augura ad Alessio e al suo staff il meglio per il futuro professionale".

COMUNICADO OFICIAL | El Club Atlético Osasuna y Alessio Lisci separan sus caminos.https://t.co/yXnwD6gyPN pic.twitter.com/O8IfvJXMbO — C. A. OSASUNA (@Osasuna) May 25, 2026

L'Osasuna di Alessio Lisci

La salvezza probabilmente non ha convinto la dirigenza. Il club di, protagonista di una stagione giocata a buoni livelli per quasi tutto l'anno, ha subito un tracollo impressionante nell'ultimo mese arrivando a collezionare sei sconfitte nelle ultime sette gare. Una striscia di risultati negativi che ha rimesso in discussione la permanenza in Liga dell'

Alla fine, però, i Rojillos hanno agguantato la salvezza in un finale di campionato decisamente movimentato, terminando quartultimi a pari punti (42) della retrocessa Maiorca, salvati soltanto dalla differenza reti. L'Osasuna, dunque, è salvo ma sulla panchina della squadra navarra non siederà più Alessio Lisci.

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