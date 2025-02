Osasuna, Vicente Moreno: “Siamo delusi, avevamo grandi speranze”

Osasuna, l'allenatore Vicente Moreno ha commentato in conferenza stampa l'eliminazione dalla Copa del Rey per mano della Real Sociedad

Vincenzo Bellino Redattore 7 febbraio 2025 (modifica il 7 febbraio 2025 | 01:24)

Sarebbe stato disposto a pagare pur di riportare l'Osasuna in semifinale di Copa del Rey, a distanza di due anni dall'ultima volta (2022-2023), e invece Vicente Moreno deve fare i conti con la realtà. Il club di Pamplona cade nel derby basco, sconfitta 2-0 dalla Real Sociedad che accede al penultimo atto della competizione.

Osasuna, Moreno: "Abbiamo commesso troppi errori" — In conferenza stampa l'allenatore dell'Osasuna Vicente Moreno ha analizzato il ko maturato a San Sebastian: "La consolazione serve a poco in questi casi. O ti qualifichi oppure vai a casa, non c'è molto da commentare, tuttavia devo dire che per 25 minuti la squadra ha fatto bene su un campo difficile".

Il blackout tra il 21' e il 31': "Se potessimo cancellare quei 10 minuti, forse le cose sarebbero andate diversamente, anche con un giocatore in meno. Ma questo è il calcio".

Dopo il successo in Liga, l'Osasuna non è riuscita a concedere il bis in Copa del Rey: "Siamo frustrati perché avevamo tutti grandi speranze. Sappiamo la nostra posizione, l'emozione che questo torneo suscita nei nostri tifosi, abbiamo lottato con tutte le nostre forze, ma non siamo riusciti a centrare la semifinale".

Troppi errori: "Non sono soddisfatto per gli errori commessi, lavoriamo ogni giorno per ridurli al minimo. Tuttavia il calcio è così e spesso le partite vengono decisi proprio da questo genere di episodi".

Polemiche sul gol del raddoppio della Real Sociedad: "Iker ha riportato un segno sulla gamba nell'azione del secondo gol. Non so se fosse fallo; lasciamo che siano gli esperti a giudicare, perché comincio a capirne sempre meno. Anche in questo caso la fortuna non ci ha aiutato".