Victor Osimhen torna a far parlare di sé, ma questa volta lontano dal campo. L’ex attaccante del Napoli, oggi al Galatasaray, è finito al centro di una vicenda giudiziaria legata a un contratto di leasing non rispettato. Mercedes-Benz Financial Services Italia avrebbe infatti presentato una denuncia per appropriazione indebita ai Carabinieri di Milano, contestando al calciatore un debito di circa 90mila euro per una Classe G. Secondo quanto emerso, oltre alle rate non saldate, l’auto non sarebbe stata restituita alla scadenza del contratto. Una situazione che rischia di trasformarsi in un caso legale vero e proprio, gettando un’ombra sull’ex idolo dei tifosi azzurri.

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Victor Osimhen non paga l’auto, Mercedes denuncia l’ex attaccante del Napoli https://t.co/OzRLnFzxrZ pic.twitter.com/lLfIlE53EO — Repubblica Milano (@rep_milano) April 28, 2026

Osimhen sotto accusa: leasing non saldato, interviene Mercedes

Nel dettaglio, la vicenda risale agli anni trascorsi da Osimhen , quando l’attaccante aveva sottoscritto un contratto di leasing per una. Secondo la denuncia presentata dalla società finanziaria italiana del gruppo tedesco, il giocatore avrebbe accumulato un debito significativo, arrivando a non versare circa. Non solo: alla scadenza naturale del contratto, fissata tre anni dopo la firma, il veicolo non sarebbe stato restituito, aggravando ulteriormente la posizione del calciatore. Da qui la decisione di rivolgersi alle autorità, con una denuncia per appropriazione indebita che ora aprelegali

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La questione assume contorni ancora più paradossali se si considera lo stile di vita dell’attaccante, oggi protagonista a Istanbul con la maglia del Galatasaray. Negli ultimi giorni, infatti, Osimhen è stato avvistato alla guida di una Lamborghini Revuelto dal valore superiore ai 500mila euro. Segnale di un tenore di vita elevato che contrasta con la situazione contestata. Ora la palla passa alla giustizia, con i giudici milanesi chiamati a fare chiarezza su una vicenda che rischia di avere ripercussioni anche sull’immagine del giocatore. Già messa in cattiva luce in Italia dopo le vicende non proprio felici con il Napoli.

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