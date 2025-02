Osimhen sul futuro: “Non so cosa accadrà, io sono innamorato del Galatasaray”

L'attaccante del Galatasaray risponde alle domande in chiave mercato e non nasconde i propri dubbi sulla prossima destinazione.

Michele Massa 25 febbraio 2025 (modifica il 25 febbraio 2025 | 10:53)

Il Galatasaraypareggia il big-match contro il Fenerbahce di Mourinho con uno 0-0 dalle mille critiche per alcuni episodi arbitrali. Nel post-partita sono poi arrivate le parole di Victor Osimhen, il nigeriano in prestito dal Napoli ha fatto il punto della situazione in vista della prossima estate. Dove con tutta probabilità firmerà con una nuova squadra.

Osimhen parla del futuro ma non si sbottona. Il Napoli resta un'opzione viva — DUBBI E SMENTITE - "Futuro? Al momento non lo so. Fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe mai pensato neppure al Galatasaray e molti pensavano anche che sarei andato via a gennaio. Io personalmente vivo al momento".

AMORE TURCO - "Non so cosa accadrà in estate - ha aggiunto Osi -, ma posso dire che sono innamorato di questi tifosi, amo questo club, il presidente, lo staff, adoro chiunque sia associato al Galatasaray. Per me è davvero un privilegio essere qui e mi sto godendo questa esperienza".

Il nigeriano sarà argomento chiave del prossimo mercato, la sua situazione — La situazione di Victor Osimhen sarà sicuramente tra le più attenzionate del prossimo mercato estivo. Il calciatore rientrerà a Napoli e c'è chi lo sogna nell'attacco di Antonio Conte e chi, invece, è certo di un suo addio. In ogni caso, Osimhen ha sulle spalle una clausola da 75 milioni di euro valida solo per l'estero. In Italia, sarà De Laurentiis a fissare il prezzo, e si parla con tutta probabilità di una cifra ancora più alta.

È difficile, quindi, che il Galatasaray riesca a trattenerlo, nonostante l'amore "giurato" dal calciatore nell'ultima intervista. Realisticamente, la Premier League sembra essere in pole position per il nigeriano, che già nella scorsa estate godeva dell'apprezzamento dell'attaccante che sognava una tra Arsenal e Chelsea. Salvo poi non concretizzare nulla a causa della precedente clausola di 120 milioni che ha spaventato proprio tutti.