Otto Addo, ct del Ghana: “La DFB deve dare priorità all’antirazzismo”

L'ex calciatore della Bundesliga spiega che il razzismo nel mondo del calcio persiste ed è sistematico

Jacopo del Monaco 19 agosto - 18:53

Nelle ultime partite giocate in Germania, hanno avuto luogo episodi di razzismo e di ciò ne ha parlato Otto Addo, che ha criticato la DFB. L'attuale commissario tecnico della Nazionale Ghanese ha parlato di un fenomeno che, purtroppo, è ancora fin troppo diffuso nel mondo del calcio. L'ex centrocampista ha lanciato così un appello alle istituzioni del calcio tedesco per prendere provvedimenti e posizioni nella lotta al razzismo.

Otto Addo: "La DFB deve fare qualcosa per cambiare il sistema" — Nel corso del match tra il Lokomotiv Lipsia e lo Schalke 04, i tifosi della squadra di casa hanno insultato il giocatore avversario Christopher Antwi-Adjei. A Potsdam, uno spettatore ha compiuto atti di razzismo nei confronti di un giocatore del Kaiserslautern. Altri due episodi del genere, tra l'altro sono avvenuti su Instagram: il primo riguarda Amiri del Mainz, che ha ricevuto messaggi d'odio a sfondo razziale dopo la vittoria contro il Dresda; l'altro ha come protagonista Kesley Owusu dell'Essen, che ha ricevuto commenti razzisti sotto un post del suo club a causa del fallo commesso ai danni di Yan Couto del Borussia Dortmund.

Di questi episodi di razzismo ne ha parlato Otto Addo, ex calciatore ed attuale ct del Ghana. Recentemente, ha dichiarato: "Per anni abbiamo avuto modo di assistere allo stesso schema: prima l'incidente, poi la minimizzazione ed infine il silenzio. Ma il razzismo nel calcio è un fenomeno sistemico". Poi ha continuato dicendo: "Finché si parla di singoli autori ed idioti, il sistema rimane intatto. Per cambiarlo, la DFB e la DFL devono dare assoluta priorità all'antirazzismo". Di ciò ne ha parlato anche Younis Kamil, vice-presidente dell'iniziativa antirazzista Roots: "Fino ad ora, il calcio tedesco non è riuscito a fornire risposte sostenibili ed efficaci al razzismo. La tendenza indica un aumento di questi episodi".