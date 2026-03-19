Le parole sulla scelta di allenare la nazionale marocchina

L'OPPORTUNITÀ DELLA NAZIONALE -"Quando le cose vanno bene, è tutto più facile. Questa decisione mi ha fatto piacere e farà piacere a tutti. Ma è importante concentrarsi sul presente e sul futuro. Il mio obiettivo è far sì che la squadra ottenga buoni risultati ai prossimi Mondiali, quindi non mi soffermerò su quanto è stato fatto in passato. La CAF, gli organi di governo e la nostra federazione hanno fatto ciò che era necessario, ma non commenterò quanto è stato detto negli ultimi giorni. La cosa più importante è guardare avanti".