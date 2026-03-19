In casa Marocco piovono notizie non indifferenti. Dopo l'arrivo del nuovo tecnico, la nazionale si è aggiudicata anche la Coppa d'Africa a tavolino dopo il ricorso presentato per la finale. Mohamed Ouahbi, oltre a esporre le sue scelte dei convocati del Marocco, ha anche speso delle parole in merito alla finale con il Senegal.
le parole
Ouahbi, nuovo CT del Marocco: “Mi congratulo con squadra e Federazione per la Coppa D’Africa. Meritata!”
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Le dichiarazioni del nuovo Ct del Marocco sulla Coppa d'Africa—
PENSIERO SULLA COPPA D'AFRICA -"Prima di iniziare, vorrei congratularmi con tutti i marocchini e con la Federazione per la buona notizia che abbiamo ricevuto due giorni fa, una notizia pienamente meritata".
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Le parole sulla scelta di allenare la nazionale marocchina—
L'OPPORTUNITÀ DELLA NAZIONALE -"Quando le cose vanno bene, è tutto più facile. Questa decisione mi ha fatto piacere e farà piacere a tutti. Ma è importante concentrarsi sul presente e sul futuro. Il mio obiettivo è far sì che la squadra ottenga buoni risultati ai prossimi Mondiali, quindi non mi soffermerò su quanto è stato fatto in passato. La CAF, gli organi di governo e la nostra federazione hanno fatto ciò che era necessario, ma non commenterò quanto è stato detto negli ultimi giorni. La cosa più importante è guardare avanti".
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