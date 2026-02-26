Dopo le voci su un possibile arrivo di Xavi, la Nazionale dell'Africa settentrionale ha scelto il tecnico che ha vinto il Mondiale Under 20

Jacopo del Monaco 26 febbraio - 11:31

Il Marocco ha scelto il commissario tecnico che guiderà la Nazionale al Mondiale e si tratta di Mohamed Ouahbi. Quest'ultimo prenderà il posto di Regragui, il quale ha deciso di dare le dimissioni dopo la sconfitta nella finale di Coppa d'Africa contro il Senegal persa in qualità di Paese ospitante. Dopo le voci che volevano l'ex centrocampista spagnolo Xavi alla guida Nazionale Africana, alla fine i piani alti della Federazione hanno deciso di affidare quest'importante incarico a Ouahbi. Quest'ultimo, tra l'altro, ha vinto il Mondiale Under 20 nel mese di ottobre dello scorso anno.

Ouahbi allenerà il Marocco al Mondiale che inizierà a giugno — Durante la sua esperienza da commissario tecnico della Nazionale Marocchina, Regragui ha ottenuto diversi risultati importanti. Tra questi, spicca in particolar modo l'aver raggiunto la semifinale del Mondiale di quattro anni fa. In quella fase della competizione, però, la Francia ha eliminato il Marocco, che in seguito ha giocato e perso la finale per il terzo posto contro la Croazia. Nonostante ciò, resta il fatto che il ct sia riuscito a portare i Leoni dell'Atlante al loro miglior risultato storico nella massima competizione intercontinentale. Tra dicembre e gennaio, il Marocco ha giocato la Coppa d'Africa e, dopo aver vinto tutte le gare, ha perso la più importante, vale a dire la finale: 1-0 per il Senegal al termine dei tempi supplementari e Brahim Diaz che sbaglia il calcio di rigore.

Al termine della competizione continentale, Regragui ha preso la decisione di rassegnare le dimissioni, ma la Federcalcio Marocchina ha smentito questa notizia con un comunicato ufficiale. Alla fine, i piani alti della Federazione hanno accettato la scelta del ct affidando la panchina della Nazionale Maggiore a Ouahbi. Dopo i rumors che volevano l'arrivo di Xavi, la Federazione Calcistica del Paese africano ha scelto l'allenatore che, ad ottobre, ha vinto il Mondiale Under 20.