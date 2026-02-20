Arrivano i provvedimenti per quanto accaduto in finale di Coppa d'Africa: si tratta di 18 tifosi senegalesi e un cittadino francese.

Federico Iezzi Collaboratore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 16:32)

In Marocco un tribunale ha condannato 19 persone, 18 senegalesi e un francese, a pene fino ad un anno di carcere per i fatti avvenuti durante la finale della Coppa d'Africa. I tifosi del Senegal, infatti, sono responsabili di una tentata invasione di campo e di episodi di vandalismo. Tutto nasce dal rigore concesso al Marocco nel finale: la decisione dell'arbitro ha scatenato le proteste dei tifosi e della squadra senegalese.

Invasione di campo nella finale di Coppa d'Africa — Tutto nasce dai caotici minuti finali della Coppa d'Africa: Marocco-Senegal, poi vinta dagli ospiti. In particolare, dal rigore concesso al 98° per un fallo su Brahim Diaz. La decisione dell'arbitro, arrivata dopo la revisione del VAR, ha scatenato le proteste dei giocatori e del tecnico del Senegal, Pape Thiaw. Giocatori e tecnico hanno persino lasciato il campo per diversi minuti in segno di protesta.

Le proteste, però, non hanno coinvolto solo i calciatori senegalesi, ma anche la tifoseria. Numerosi sostenitori hanno iniziato a lanciare sedie sul terreno di gioco, hanno litigato con gli steward e tentato una invasione di campo. Si sono placati solo con l'arrivo della polizia e poco dopo i giocatori ospiti sono rientrati. Brahim Diaz ha potuto battere il rigore che ha poi sbagliato.

Brahim Díaz (Foto tratta da profilo X @EnMaroc)

19 tifosi condannati — Le persone coinvolte nel processo sono state arrestate subito dopo la fine del match. All'udienza hanno presenziato anche diplomatici francesi e senegalesi. Il pubblico ministero ha chiesto il massimo della pena: gli imputati avrebbero disturbato l'andamento del match e commesso danni per 476mila dollari.

Il giudice, al termine dell'udienza, ha ritenuto i 19 colpevoli di numerosi capi d'accusa tra cui danneggiamento di impianti sportivi e atti di violenza durante un evento sportivo. Undici persone sono state condannate a un anno di carcere e a una multa di 550 dollari. Quattro sono state condannate a sei mesi e a una multa di 218 dollari. I restanti quattro sono stati condannati a tre mesi e a una multa di 130 dollari. La sentenza ha scatenato immediate reazioni e polemiche: uno degli imputati è svenuto, mentre gli avvocati della difesa hanno dichiarato di voler presentare ricorso contro la decisione del giudice.