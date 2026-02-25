Il Marocco cambia tutto: Xavi guiderà i Leoni dell'Atlante al Mondiale? Marca rivela un nuovo scenario a pochi mesi dalla competizione

Federico Iezzi Collaboratore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 16:32)

Dopo la sconfitta nella finale di Coppa d'Africa, il Marocco ha deciso per la ristrutturazione totale: l'addio del tecnico Walid Regragui sembra ormai cosa fatta, anche se manca l'ufficialità. Il principale indiziato per sedere sulla panchina dei Leoni dell'Atlante è Xavi Hernandez, ex allenatore di Barcellona e Al-Sadd.

Il Marocco cambia tutto — Scelte difficili e complesse. Ripartire da zero, con un nuovo tecnico e un nuovo progetto, ad appena qualche mese di distanza dall'inizio del Mondiale è una sfida non da poco. Il Marocco, però, sembra essersi deciso: ormai manca solo l'ufficialità per l'addio del ct Walid Regragui. Regragui, che ha guidato i Leoni alla finale della Coppa d'Africa e ad uno storico quarto posto nel Mondialedel 2022, è rimasto molto deluso dalla sconfitta subita ad opera del Senegal. Il Marocco, quindi, cambia tutto.

Xavi guiderà i Leoni dell'Atlante al Mondiale? — Il principale indiziato per sedere su questa prestigiosa e complessa panchina sarebbe, secondo Marca, Xavi Hernandez. Secondo il giornale spagnolo, infatti, Xavisarebbe il preferito dalla Federazione marocchina. L'uomo adatto per guidare la Nazionale ai Mondiali del 2026 e magari confermare, o addirittura migliorare, il quarto posto conquistato nel 2022. L'ex calciatore e poi allenatore del Barcellona, infatti, è rimasto libero dopo la conclusione della sua avventura come allenatore del Barca. Avventura che lo ha condotto alla vittoria di una Liga e di una Supercoppa di Spagna.

Certezze, in realtà, al momento non ci sono. Non sono arrivate, anche se sono attese nei prossimi giorni o settimane, comunicazioni ufficiali sull'esonero di Regragui. E nemmeno ci sono certezze riguardo Xavi: accetterà? Il tecnico spagnolo accetterebbe un progetto ambizioso come questo, ma se costruito dall'inizio.