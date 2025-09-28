Gli anni passati al fianco del 10 argentino hanno molto giovato alla carriera dell'attaccante francese, adesso più che mai intenzionato a regalarsi altre soddisfazioni.

Mattia Celio Redattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 19:02)

Un cambiamento di ruolo che ha molto giovato alla carriera di Ousmane Dembélé. Anzi che ha completamente trasformato la carriera dell'attaccante francese. La vittoria del Pallone d'Oro 2025 ne è la piena conferma. Forse la prima di molte altri traguardi a cui il classe '97 può ambire. Rispetto agli anni trascorsi al Barcellona, Luis Enrique lo ha trasformato in un vero numero 9, ma il francese aveva già avuto occasione di imparare da Leo Messi. Proprio questo ha voluto ricordare il giocatore del PSG in un'intervista a L'Equipe.

Ousmane Dembélé, gli anni al Barcellona sotto la guida di Leo Messi — Un traguardo forse impensabile fino a qualche anno fa, ma da quando è arrivato al PSG la carriera di Ousmane Dembélé è completamente cambiata. Sotto la guida di Luis Enrique, il francese ha raccolto numeri mostruosi, reti, trofei e, in ultimo, il Pallone d'Oro. In soli due anni dal suo approdo sotto l'ombra della Torrei Eiffel, il 28 enne ha raccolto soddisfazioni che in sei anni con il Barcellona non è riuscito a togliersi. Unica "soddisfazione" è stata giocare sotto con Leo Messi come maestro.

Proprio di questo, il nuovo Pallone d'Oro ha voluto parlare in un'intervista rilasciata a L'Equipe: "Ho giocato al Barça con Messi falso nueve. Io ero ala, ma non era la stessa cosa. Devi dribblare 3-4 giocatori prima di arrivare davanti al portiere. Arrivi stanco quando tiri in porta, magari non la prendi nemmeno.Avreste dovuto vedere come si muoveva. Faceva in modo che gli altri lo perdessero. Camminava ma sapeva benissimo che la palla gli sarebbe arrivata perché Sergio Busquets lo aveva già visto".

Dembélé ha vestito la maglia del Barcellona dal 2017 al 2023 realizzando 40 reti in 185 presenze. Un'esperienza non molto memorabile, tanto da rischiare di perdere il posto in squadra. Anche a causa delle sue bravate al di fuori dal campo. Tuttavia, giocare al fianco di una leggenda come Messi non può che aver giovato alla carriera del classe '97: "Andava ovunque. Sulle fasce, al centro o dove non c'era spazio. Ho visto tutto questo per 7 anni e ora cerco di farlo anch'io. Nono ho mai dubitato delle mie qualità. Neanche per un secondo". PSG che, ieri sera, ha riscattato la sconfitta contro il Marsiglia battendo 2-0 l'Auxerre.